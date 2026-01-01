Музыка Великой Победы! Концерт в Казани

Филармония имени Габдуллы Тукая приглашает вас на уникальный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие объединяет патриотические чувства и любовь к музыке, предлагая зрителям незабываемый вечер.

Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан подготовил специальную музыкальную программу, посвященную:

80-летию Победы в Великой Отечественной войне;

году мира и единства в борьбе с нацизмом;

году защитника Отечества.

Вас ждёт встреча с легендарными музыкальными произведениями, которые поднимали дух бойцов Красной Армии и тружеников тыла в тяжёлые годы войны 1941–1945 годов, а также в период восстановления страны.

Солисты концерта

Ринат Хабибуллин (вокал)

Аделя Музафарова (вокал)

Музыкальная программа

В репертуаре концерта прозвучат знаковые произведения, среди которых:

«Три танкиста» Братьев Покрасс;

«Потому что мы пилоты» В. Соловьёва-Седого;

«Песня военкоров» М. Блантера;

«Огонёк» М. Исаковского;

и другие песни Победы.

Концерт будет не только интересен любителям классической музыки, но и всем, кто хочет ощутить дух времени и вспомнить о героических страницах нашей истории.