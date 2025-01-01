Музыка, вдохновляющая на подвиги

Входит в Абонемент 14 Субботний плейлист Хор, оркестр и солисты Программа Свиридов. Сюита «Время, вперед!» (фрагмент) Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия» Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида» Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового Света» (IV часть) Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Прокофьев C.. Хор «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский» Орф. «О, Fortuna!» из кантаты «Carmina Burana» Верди. Хор пленных иудеев из оперы «Набукко» Бадельт. Фантазия на темы из кинофильма «Пираты Карибского моря» Хорнер. Саундтрек из кинофильма «Аватар» Верный способ раскрасить осенние будни — музыка с героическим настроением! Вдохновляющая на трудовые подвиги мелодия Свиридова, бушующая сила валькирий, победный призыв Прокофьева и эпичные саундтреки к любимым кинофильмам — ваш плейлист для смелых свершений! Готовитесь ли вы к авантюрным приключениям, как пираты Карибского моря, или открываете новые миры, как герой «Аватара», музыка поддержит любые отважные шаги. Если впереди грандиозные планы — вас вдохновит стремительная мелодия Свиридова, звучавшая в новостных телевизионных программах на открытии сочинской Олимпиады. Для побед на всех фронтах — хор из кантаты Прокофьева из киноленты про героическое сражение Александра Невского. Сочетание оркестра и хорового пения воодушевит для великих подвигов, и триумфы не заставят себя ждать! Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Симфонический хор Свердловской филармонии Филатов Дмитрий Кодолова Ангелина