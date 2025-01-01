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Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра
Билеты от 3800₽
Киноафиша Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра

Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра

12+
Возраст 12+
Билеты от 3800₽

О концерте/спектакле

Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра в Особняке Прове

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный легендарному Фрэнку Синатре! В уникальной атмосфере усадьбы Прове вы сможете насладиться музыкой, которая завоевала сердца миллионов.

Место проведения

Усадьба Прове расположена в живописном уголке города, что добавляет особый шарм мероприятию. Убедитесь, что вы пришли вовремя, чтобы насладиться атмосферой до начала представления!

Что вас ждет

В программе вечера — лучшие хиты Фрэнка Синатры, исполненные талантливыми музыкантами. Вы услышите такие песни, как «My Way», «New York, New York» и многие другие. Это не просто концерт, а музыкальное путешествие, которое перенесет вас в золотую эру джаза.

Интересные факты о Фрэнке Синатре

  • Синатра был не только певцом, но и успешным актером. Он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Место под солнцем».
  • Фрэнк Синатра записал более 1,200 песен и стал одним из самых продаваемых исполнителей в истории.
  • Он был известен своими благотворительными инициативами и активно поддерживал ветеранов войны.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте усадьбы Прове или в кассе театра. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем забронировать заранее!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на вечере, посвященном Фрэнку Синатре, и обещаем, что это будет незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
19:00 от 3800 ₽
30 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
19:00 от 3800 ₽

Фотографии

Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе. Фрэнк Синатра

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