К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 4900₽
Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра

Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра

12+
Возраст 12+
Билеты от 4900₽

О концерте

Концерт в особняке Прове

ХХ век подарил миру немало ярких звезд, которые кардинально изменили течение истории культуры. Среди них невозможно не выделить Фрэнка Синатру — человека, ставшего эталоном и примером для подражания для многих исполнителей. Его песни завораживали и очаровывали несколько поколений слушателей, а бархатный голос стал символом целой музыкальной эпохи. Синатра стал легендой еще при жизни, и его творчество до сих пор трогает сердца.

Приглашаем вас услышать главные хиты этой легенды мирового джаза в сиянии тысячи свечей, погрузившись в изысканную атмосферу старинной усадьбы XIX века. Растворитесь в магии звука и света, создайте незабываемые впечатления и подпойте любимым песням, чувствуя, как красивые мелодии и глубокие тексты касаются самого сердца.

Программа

В программе звучат знаковые композиции из репертуара великого Фрэнка Синатры, ставшие классикой джазовой музыки:

  • «Fly me to the moon»
  • «Strangers in the night»
  • «New York, New York»
  • «Come fly with me»
  • и многие другие.

Исполнители

Голосом вечера станет Антон Ярославский — обладатель глубокого, бархатного баритона, ведущий джазовый исполнитель Москвы, солист Филармонии «Дубрава», лауреат международных конкурсов и фестивалей. Музыкальное сопровождение создадут ведущие джазовые инструменталисты столицы, настоящие мастера звука и импровизации.

Место проведения

Старинная усадьба Ф. Прове-А. Калиш — настоящее произведение искусства в стиле «французского неоренессанса». Усадьба была построена в 1895 году и нередко собирала главных художников, композиторов и светских особ конца XIX века на самых изысканных вечерах. Особняк пронизан духом La Belle Époque, и каждая его деталь наполнена особым очарованием. Прошлое здесь встречается с настоящим, создавая уникальную магию.

Адрес: Новая Басманная ул., 22/2с1

Экскурсия по особняку

Для зрителей с категорией билета «А» за час до начала концерта будет проведена экскурсия по усадьбе. Вы сможете пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века.

Длительность концерта

Концерт продлится один час пятнадцать минут. Обращаем внимание, что за полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.

Дресс-код

Поскольку мероприятие носит вечерний характер, приветствуется дресс-код «Cocktail». Он подразумевает элегантный стиль, включая рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Если вы предпочитаете более строгие линии, дресс-код «cocktail» также соответствует им. Станьте главным украшением вечера, наслаждаясь атмосферой и эстетикой.

Обращаем внимание, в случае несоответствия дресс-коду организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения — от 12 лет.

Купить билет на концерт Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра

Январь
25 января воскресенье
17:00
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
от 4900 ₽
20:00
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
от 4900 ₽

Фотографии

Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра Музыка в усадьбе: Фрэнк Синатра

