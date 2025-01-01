Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка в темноте. Время женщин
Киноафиша Музыка в темноте. Время женщин

Музыка в темноте. Время женщин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийное шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин»

Концертная компания All Stars представляет новое мультимедийное шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин». Премьера состоится в Нижнем Новгороде!

О шоу

«Время Женщин» — это уникальная синергия новейших технологий и вечной классической музыки, посвященная женскому началу. Шоу представляет собой четыре времени года, четыре стороны света и четыре женских архетипа. Каждая из нас — мать, дочь, жена, сестра. Мы женщины с тысячами лиц и имен, с множеством историй.

Чего ожидать

Шоу раскрывает неочевидные ответы на вечные вопросы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти. Зрителей ждут:

  • Увлекательная музыка в ракурсе современных технологий
  • Новая графика и мэппинг
  • Головокружительные пируэты гимнасток
  • Современная хореография
  • Оркестр и уникальные голоса солистов

О создателе

Евгения Зима, автор известных проектов «Музыка в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции», вновь создает нечто потрясающее и вдохновляющее. Ее шоу уже покорили тысячи зрителей в России и за рубежом.

Приходите, чтобы познать суть неизведанного и вдохновляющего в новом шоу Евгении Зимы.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 18 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Король и Шут. Легенды русского рока: Simple Music Ensemble
0+
Рок
Король и Шут. Легенды русского рока: Simple Music Ensemble
18 сентября в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 500 ₽
Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
20 августа в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 2500 ₽
Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией
0+
Живая музыка
Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией
21 сентября в 12:00 Рязанский дворец молодежи
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше