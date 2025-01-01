Мультимедийное шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин»

Концертная компания All Stars представляет новое мультимедийное шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин». Премьера состоится в Нижнем Новгороде!

О шоу

«Время Женщин» — это уникальная синергия новейших технологий и вечной классической музыки, посвященная женскому началу. Шоу представляет собой четыре времени года, четыре стороны света и четыре женских архетипа. Каждая из нас — мать, дочь, жена, сестра. Мы женщины с тысячами лиц и имен, с множеством историй.

Чего ожидать

Шоу раскрывает неочевидные ответы на вечные вопросы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти. Зрителей ждут:

Увлекательная музыка в ракурсе современных технологий

Новая графика и мэппинг

Головокружительные пируэты гимнасток

Современная хореография

Оркестр и уникальные голоса солистов

О создателе

Евгения Зима, автор известных проектов «Музыка в темноте» и «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции», вновь создает нечто потрясающее и вдохновляющее. Ее шоу уже покорили тысячи зрителей в России и за рубежом.

Приходите, чтобы познать суть неизведанного и вдохновляющего в новом шоу Евгении Зимы.