Музыка в сказках и легендах мира с органом, арфой и флейтой

Испокон веков музыка наделялась мистическими способностями. Люди верили в её волшебную силу, способную творить настоящие чудеса. Легенды о великих певцах, композиторах и их инструментах передавались из поколения в поколение. В этот вечер вы сможете стать участником необычного концерта-истории, который будет интересен как детям, так и взрослым.
Непередаваемую сказочную атмосферу создаст уникальный инструментальный ансамбль. Вы услышите величественный «король инструментов» — орган, нежный и воздушный тембр флейты, а также завораживающее звучание арфы. Вместе с музыкантами вы прогуляетесь по развалинам старого замка, окажетесь на корабле Одиссея среди бушующих волн и услышите томные звуки флейты Пана. Также вы посетите тронную залу горного короля в окружении его свиты и грозных духов гор.
В программе концерта:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!