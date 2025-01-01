Музыка в сказках и легендах мира с органом, арфой и флейтой

Музыка, полная магии: уникальный концерт-история

Испокон веков музыка наделялась мистическими способностями. Люди верили в её волшебную силу, способную творить настоящие чудеса. Легенды о великих певцах, композиторах и их инструментах передавались из поколения в поколение. В этот вечер вы сможете стать участником необычного концерта-истории, который будет интересен как детям, так и взрослым.

Волшебные звуки уникального ансамбля

Непередаваемую сказочную атмосферу создаст уникальный инструментальный ансамбль. Вы услышите величественный «король инструментов» — орган, нежный и воздушный тембр флейты, а также завораживающее звучание арфы. Вместе с музыкантами вы прогуляетесь по развалинам старого замка, окажетесь на корабле Одиссея среди бушующих волн и услышите томные звуки флейты Пана. Также вы посетите тронную залу горного короля в окружении его свиты и грозных духов гор.

Программа концерта

В программе концерта:

М. Мусоргский. «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»

Х. В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»

Л. Вьерн. «Гимн солнцу» из цикла «24 пьесы-фантазии»

Э. Григ. «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Марш ирландского короля Бриан Бора

К. Сен-Санс. «Аквариум» из сюиты «Карнавал животных»

Н. Римский-Корсаков. Рассказ царевича Календера из сюиты «Шехерезада» (обр. Р. Максвелла)

К. Дебюсси. «Сиринкс»

Л. Боэльман. Менуэт из «Готической сюиты»

Э. Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Айдана Карашева (арфа)

Анастасия Быкова (орган)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Детали концерта

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!