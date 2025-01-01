Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыка в сказках и легендах мира с органом, арфой и флейтой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка в сказках и легендах мира с органом, арфой и флейтой

Музыка в сказках и легендах мира с органом, арфой и флейтой

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка, полная магии: уникальный концерт-история

Испокон веков музыка наделялась мистическими способностями. Люди верили в её волшебную силу, способную творить настоящие чудеса. Легенды о великих певцах, композиторах и их инструментах передавались из поколения в поколение. В этот вечер вы сможете стать участником необычного концерта-истории, который будет интересен как детям, так и взрослым.

Волшебные звуки уникального ансамбля

Непередаваемую сказочную атмосферу создаст уникальный инструментальный ансамбль. Вы услышите величественный «король инструментов» — орган, нежный и воздушный тембр флейты, а также завораживающее звучание арфы. Вместе с музыкантами вы прогуляетесь по развалинам старого замка, окажетесь на корабле Одиссея среди бушующих волн и услышите томные звуки флейты Пана. Также вы посетите тронную залу горного короля в окружении его свиты и грозных духов гор.

Программа концерта

В программе концерта:

  • М. Мусоргский. «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки»
  • Х. В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»
  • Л. Вьерн. «Гимн солнцу» из цикла «24 пьесы-фантазии»
  • Э. Григ. «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Марш ирландского короля Бриан Бора
  • К. Сен-Санс. «Аквариум» из сюиты «Карнавал животных»
  • Н. Римский-Корсаков. Рассказ царевича Календера из сюиты «Шехерезада» (обр. Р. Максвелла)
  • К. Дебюсси. «Сиринкс»
  • Л. Боэльман. Менуэт из «Готической сюиты»
  • Э. Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Анастасия Быкова (орган)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Детали концерта

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
17 августа в 20:30 Wino Bar
от 590 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
16 августа в 19:30 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Юлия Савичева
12+
Поп
Юлия Савичева
14 сентября в 20:00 Урбан
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше