Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире

Династия Бенуа — это не только архитекторы и художники. Вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа будет посвящен композиторам и музыкантам семьи, предлагая уникальную возможность прикоснуться к богатой культурной истории.

Программа вечера

Приветственный фуршет и знакомство

Презентация истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями

Ознакомление с коллекциями семейной арт-галереи — соединение прошлого и настоящего: живопись, графика, мозаика, редкие издания, документы и многое другое

Время для чаепития и светских бесед, фотографии в исторических интерьерах, подробное изучение экспозиции

Светский вечер проводит Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии.

Важные детали для гостей

Нет строгого дресс-кода — главное, чтобы вы чувствовали себя свободно и уместно. Для хороших снимков и отличного настроения выбирайте любимые наряды и обувь в стиле коктейль или элегантный casual.

Для удобства рекомендуем приезжать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или планируете уйти раньше, просто присоединяйтесь к обществу, когда вам будет комфортно — у нас нет ограничений.