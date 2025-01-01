Династия Бенуа — это не только архитекторы и художники. Вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа будет посвящен композиторам и музыкантам семьи, предлагая уникальную возможность прикоснуться к богатой культурной истории.
Светский вечер проводит Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии.
Нет строгого дресс-кода — главное, чтобы вы чувствовали себя свободно и уместно. Для хороших снимков и отличного настроения выбирайте любимые наряды и обувь в стиле коктейль или элегантный casual.
Для удобства рекомендуем приезжать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или планируете уйти раньше, просто присоединяйтесь к обществу, когда вам будет комфортно — у нас нет ограничений.