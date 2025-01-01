Меню
«Музыка в семье Бенуа». Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа
12+
О концерте/спектакле

Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире

Династия Бенуа — это не только архитекторы и художники. Вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа будет посвящен композиторам и музыкантам семьи, предлагая уникальную возможность прикоснуться к богатой культурной истории.

Программа вечера

  • Приветственный фуршет и знакомство
  • Презентация истории династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями
  • Ознакомление с коллекциями семейной арт-галереи — соединение прошлого и настоящего: живопись, графика, мозаика, редкие издания, документы и многое другое
  • Время для чаепития и светских бесед, фотографии в исторических интерьерах, подробное изучение экспозиции

Светский вечер проводит Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии.

Важные детали для гостей

Нет строгого дресс-кода — главное, чтобы вы чувствовали себя свободно и уместно. Для хороших снимков и отличного настроения выбирайте любимые наряды и обувь в стиле коктейль или элегантный casual.

Для удобства рекомендуем приезжать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или планируете уйти раньше, просто присоединяйтесь к обществу, когда вам будет комфортно — у нас нет ограничений.

Купить билет на выставка «Музыка в семье Бенуа». Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2500 ₽

