Музыка в Правде, правда в музыке
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкально-разговорное шоу в PRAVDA BAR

Приглашаем вас на уникальное музыкально-разговорное шоу, в котором участники кавер-группы «Маме понравится» поделятся интересными историями из своей жизни и жизни своих гостей. Это не просто концерт — это погружение в мир музыки и личных откровений.

Каждое выступление наполнено душевностью и искренностью. Музыканты обсуждают личные моменты, жизненные свершения и даже забавные случаи, которые каждый зритель сможет впустить в свое сердце. И, конечно, в сопровождении живой музыки — они исполняют актуальные хиты и любимые мелодии, создавая незабываемую атмосферу.

Зачем стоит посетить шоу?

  • Драйвовая атмосфера, которая наполняет зал энергией и позитивом.
  • Уникальная возможность услышать истории из жизни музыкантов и быть частью их опыта.
  • Шоу проходит в PRAVDA BAR — известном месте, где ценят хорошую музыку и творческий подход.

Не упустите шанс стать частью этого зрелища, где музыка и разговор — одно целое. Приходите и откройте для себя новую грань театрального искусства!

Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 500 ₽

