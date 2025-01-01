Музыка в Правде, правда в музыке

Приглашаем вас на уникальное музыкально-разговорное шоу, где участники кавер-группы «Маме понравится» погружаются в увлекательные истории из своей жизни и жизни гостей. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и искренних разговоров.
Шоу проходит в уютной и дружелюбной обстановке, характерной для PRAVDA BAR. Здесь каждый зритель почувствует себя частью теплого сообщества, где музыка и откровенность переплетаются в единое целое.
На сцене группа «Маме понравится» не только делится собственными переживаниями, но и активно взаимодействует с гостями. Каждая история становится поводом для неподражаемых музыкальных импровизаций, что делает каждое выступление уникальным.
Вы сможете насладиться не только любимыми хитами в исполнении группы, но и услышать интересные факты из жизни музыкантов. Это позволит вам увидеть их с другой стороны и понять, как личные переживания влияют на творчество.
Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться живой музыкой в компании единомышленников!