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Музыка в Правде, правда в музыке
Киноафиша Музыка в Правде, правда в музыке

Музыка в Правде, правда в музыке

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкально-разговорное шоу в PRAVDA BAR

Приглашаем вас на уникальное музыкально-разговорное шоу, где участники кавер-группы «Маме понравится» погружаются в увлекательные истории из своей жизни и жизни гостей. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и искренних разговоров.

Душевная атмосфера

Шоу проходит в уютной и дружелюбной обстановке, характерной для PRAVDA BAR. Здесь каждый зритель почувствует себя частью теплого сообщества, где музыка и откровенность переплетаются в единое целое.

Музыка и истории

На сцене группа «Маме понравится» не только делится собственными переживаниями, но и активно взаимодействует с гостями. Каждая история становится поводом для неподражаемых музыкальных импровизаций, что делает каждое выступление уникальным.

Что ожидать на шоу?

Вы сможете насладиться не только любимыми хитами в исполнении группы, но и услышать интересные факты из жизни музыкантов. Это позволит вам увидеть их с другой стороны и понять, как личные переживания влияют на творчество.

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться живой музыкой в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 500 ₽

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