Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас окунуться в волшебную атмосферу летнего музыкального ретрита в Оранжерее Таврического сада! Концертная программа «Музыка в Оранжерее» создаст уникальное сочетание тропической природы и музыкальных шедевров, исполненных ведущими артистами Санкт-Петербурга.

Летнее Настроение и Любовь в Деталях

Концертная концепция основана на двух ключевых идеях. Первая — это создание летнего настроения через окружение тропических растений и цветов. Вторая идея вдохновлена популярной жевательной резинкой «Love is…», которая напоминает, что любовь многогранна и скрыта в малейших деталях. Эти противоположные настроения — трепетное и романтичное, дерзкое и сочное — сливаются воедино, чтобы подарить вам вечер, наполненный буйством звуков и эмоций.

Тропическая Атмосфера и Музыкальные Шедевры

В окружении величественных деревьев и экзотических пальм, вы насладитесь виртуозным исполнением музыкальных произведений. Каждое выступление — это уникальное погружение в мир музыки, где тропический антураж усиливает впечатления и создает поистине незабываемую атмосферу.

Программа Концертов

10.08 : Джаз & Фолк

: Джаз & Фолк 15.08 : Классика в джунглях

: Классика в джунглях 17.08 : Неоклассика. Избранное

: Неоклассика. Избранное 22.08 : Городское танго в джазе

: Городское танго в джазе 24.08 : Классика диско в исполнении камерного оркестра

: Классика диско в исполнении камерного оркестра 29.08 : Времена года

: Времена года 05.09 : Bossa Nova. Музыка сердца

: Bossa Nova. Музыка сердца 07.09 : Классика диско

: Классика диско 12.09 : Великие композиторы о любви

: Великие композиторы о любви 14.09 : Времена года

: Времена года 19.09 : Настроение: джаз

: Настроение: джаз 21.09: Неоклассика Тихого океана

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника, где каждый концерт — это новое музыкальное путешествие в уникальной атмосфере летнего сада!