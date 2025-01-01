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Музыка в Оранжерее
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Музыка в Оранжерее

Постановка
Оранжерея Таврического сада 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас окунуться в волшебную атмосферу летнего музыкального ретрита в Оранжерее Таврического сада! Концертная программа «Музыка в Оранжерее» создаст уникальное сочетание тропической природы и музыкальных шедевров, исполненных ведущими артистами Санкт-Петербурга.

Летнее Настроение и Любовь в Деталях

Концертная концепция основана на двух ключевых идеях. Первая — это создание летнего настроения через окружение тропических растений и цветов. Вторая идея вдохновлена популярной жевательной резинкой «Love is…», которая напоминает, что любовь многогранна и скрыта в малейших деталях. Эти противоположные настроения — трепетное и романтичное, дерзкое и сочное — сливаются воедино, чтобы подарить вам вечер, наполненный буйством звуков и эмоций.

Тропическая Атмосфера и Музыкальные Шедевры

В окружении величественных деревьев и экзотических пальм, вы насладитесь виртуозным исполнением музыкальных произведений. Каждое выступление — это уникальное погружение в мир музыки, где тропический антураж усиливает впечатления и создает поистине незабываемую атмосферу.

Программа Концертов

  • 10.08: Джаз & Фолк
  • 15.08: Классика в джунглях
  • 17.08: Неоклассика. Избранное
  • 22.08: Городское танго в джазе
  • 24.08: Классика диско в исполнении камерного оркестра
  • 29.08: Времена года
  • 05.09: Bossa Nova. Музыка сердца
  • 07.09: Классика диско
  • 12.09: Великие композиторы о любви
  • 14.09: Времена года
  • 19.09: Настроение: джаз
  • 21.09: Неоклассика Тихого океана

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника, где каждый концерт — это новое музыкальное путешествие в уникальной атмосфере летнего сада!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽

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23 августа в 20:30 Last Angel
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