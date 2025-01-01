Музыка в Оранжерее. Queen в исполнении Сезоны Óркестра

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские музыкальные сезоны». Здесь вы сможете насладиться музыкой самых различных жанров и исполнителей. В оазисе вечного лета в самом сердце Петербурга на каждом концерте вас ждет настоящее путешествие по струнам и звукам, которые затрагивают душу.
Концерты наполнены жанровым калейдоскопом: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и звучания великих композиторов классической музыки. «Музыка в оранжерее» — это музыкальный ретрит, где насыщенность и яркость пространства сливаются со звуком, а каждая нота, звучащая среди тропических растений и цветов, расцветает особенно колоритно, создавая неповторимую атмосферу.
Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут.