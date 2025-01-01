Меню
Музыка в Оранжерее. Queen в исполнении Сезоны Óркестра
Музыка в Оранжерее. Queen в исполнении Сезоны Óркестра

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка в оранжерее: музыкальный ретрит в центре Петербурга

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские музыкальные сезоны». Здесь вы сможете насладиться музыкой самых различных жанров и исполнителей. В оазисе вечного лета в самом сердце Петербурга на каждом концерте вас ждет настоящее путешествие по струнам и звукам, которые затрагивают душу.

Концерты наполнены жанровым калейдоскопом: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и звучания великих композиторов классической музыки. «Музыка в оранжерее» — это музыкальный ретрит, где насыщенность и яркость пространства сливаются со звуком, а каждая нота, звучащая среди тропических растений и цветов, расцветает особенно колоритно, создавая неповторимую атмосферу.

Программа концертов

  • 12.06: Фолк & Фьюжн от Кати Ямщиковой
  • 13.06: Цветочный джаз
  • 14.06: Посвящение Уитни Хьюстон
  • 19.06: Городское танго в джазе
  • 21.06: Bossa Nova. Музыка сердца
  • 26.06: Классика лета
  • 28.06: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project
  • 03.07: Фактурный джаз
  • 04.07: Джаз. Все о ней
  • 05.07: Городское танго в джазе
  • 10.07: Queen в исполнении Сезоны Оркестра
  • 11.07: Солнечный джаз
  • 12.07: Посвящение Уитни Хьюстон
  • 17.07: Классика - о любви
  • 19.07: Bossa Nova. Музыка сердца
  • 24.07: Ocean Jazz
  • 26.07: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project
  • 31.07: Летний джаз

Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут.

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽

