Музыка в Оранжерее. Queen в исполнении Сезоны Óркестра

Музыка в оранжерее: музыкальный ретрит в центре Петербурга

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские музыкальные сезоны». Здесь вы сможете насладиться музыкой самых различных жанров и исполнителей. В оазисе вечного лета в самом сердце Петербурга на каждом концерте вас ждет настоящее путешествие по струнам и звукам, которые затрагивают душу.

Концерты наполнены жанровым калейдоскопом: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и звучания великих композиторов классической музыки. «Музыка в оранжерее» — это музыкальный ретрит, где насыщенность и яркость пространства сливаются со звуком, а каждая нота, звучащая среди тропических растений и цветов, расцветает особенно колоритно, создавая неповторимую атмосферу.

Программа концертов

12.06: Фолк & Фьюжн от Кати Ямщиковой

13.06: Цветочный джаз

14.06: Посвящение Уитни Хьюстон

19.06: Городское танго в джазе

21.06: Bossa Nova. Музыка сердца

26.06: Классика лета

28.06: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project

03.07: Фактурный джаз

04.07: Джаз. Все о ней

05.07: Городское танго в джазе

10.07: Queen в исполнении Сезоны Оркестра

11.07: Солнечный джаз

12.07: Посвящение Уитни Хьюстон

17.07: Классика - о любви

19.07: Bossa Nova. Музыка сердца

24.07: Ocean Jazz

26.07: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project

31.07: Летний джаз

Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут.