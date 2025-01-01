Музыка в Оранжерее. Посвящение Анне Герман

Атмосферный концерт в оранжерее Таврического сада

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны», где каждый зритель сможет насладиться музыкой самых различных жанров и исполнителей. В оазисе вечного лета, расположенном в центре Петербурга, вас ждет настоящее музыкальное путешествие, которое затронет самые глубокие струны души.

Жанровый калейдоскоп

Каждый концерт в рамках «Музыки в оранжерее» предлагает зрителям погрузиться в разнообразие звуков — от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и незабвенного звучания великих композиторов классической музыки. Это музыкальный ретрит, где насыщенность и яркость звука сливаются с уникальной атмосферой окружения: среди тропических растений и цветов каждая нота расцветает особенно колоритно.

Программа концертов

08.05: Джаз — он!

10.05: Неоклассика. Избранное

15.05: Джаз L.O.V.E

17.05: Экспрессия латинских ритмов

22.05: Queen в исполнении Сезоны Оркестра

23.05: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project

24.05: Mazal Jazz от Вовы Чё Морале

29.05: Летняя классика

31.05: Посвящение Анне Герман

Продолжительность

Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет зрителям в полной мере насладиться атмосферой и музыкальным искусством.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта в «оранжерее»!