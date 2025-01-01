Меню
Музыка в Оранжерее. Посвящение Анне Герман
Киноафиша Музыка в Оранжерее. Посвящение Анне Герман

Музыка в Оранжерее. Посвящение Анне Герман

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт в оранжерее Таврического сада

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны», где каждый зритель сможет насладиться музыкой самых различных жанров и исполнителей. В оазисе вечного лета, расположенном в центре Петербурга, вас ждет настоящее музыкальное путешествие, которое затронет самые глубокие струны души.

Жанровый калейдоскоп

Каждый концерт в рамках «Музыки в оранжерее» предлагает зрителям погрузиться в разнообразие звуков — от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и незабвенного звучания великих композиторов классической музыки. Это музыкальный ретрит, где насыщенность и яркость звука сливаются с уникальной атмосферой окружения: среди тропических растений и цветов каждая нота расцветает особенно колоритно.

Программа концертов

  • 08.05: Джаз — он!
  • 10.05: Неоклассика. Избранное
  • 15.05: Джаз L.O.V.E
  • 17.05: Экспрессия латинских ритмов
  • 22.05: Queen в исполнении Сезоны Оркестра
  • 23.05: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project
  • 24.05: Mazal Jazz от Вовы Чё Морале
  • 29.05: Летняя классика
  • 31.05: Посвящение Анне Герман

Продолжительность

Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет зрителям в полной мере насладиться атмосферой и музыкальным искусством.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта в «оранжерее»!

