Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz

«Музыка в оранжерее» — это серия уникальных концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны», которая приглашает вас на музыкальное путешествие по самым разным жанрам и стилям. В оазисе вечного лета, расположенном в центре Петербурга, вас ждет настоящий праздник звуков, способный затронуть самые нежные струны души.
Концерты будут наполнены разнообразием: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и шедевров классической музыки. Каждое выступление — это возможность окунуться в мир музыки, где каждая нота расцветает среди тропических растений, создавая исключительную атмосферу для восприятия.
Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет вам насладиться музыкой в комфортном темпе.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального ретрита, где насыщенность и яркость звуков создают уникальное пространство для искусства!