Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz

Концерты в оранжерее Таврического сада

«Музыка в оранжерее» — это серия уникальных концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны», которая приглашает вас на музыкальное путешествие по самым разным жанрам и стилям. В оазисе вечного лета, расположенном в центре Петербурга, вас ждет настоящий праздник звуков, способный затронуть самые нежные струны души.

Жанровый калейдоскоп

Концерты будут наполнены разнообразием: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и шедевров классической музыки. Каждое выступление — это возможность окунуться в мир музыки, где каждая нота расцветает среди тропических растений, создавая исключительную атмосферу для восприятия.

Программа концертов

08.05: Джаз - он!

Джаз - он! 10.05: Неоклассика. Избранное

Неоклассика. Избранное 15.05: Джаз L.O.V.E

Джаз L.O.V.E 17.05: Экспрессия латинских ритмов

Экспрессия латинских ритмов 22.05: Queen в исполнении Сезоны Оркестра

Queen в исполнении Сезоны Оркестра 23.05: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project

Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project 24.05: Mazal Jazz от Вовы Чё Морале

Mazal Jazz от Вовы Чё Морале 29.05: Летняя классика

Летняя классика 31.05: Посвящение Анне Герман

Длительность концерта

Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет вам насладиться музыкой в комфортном темпе.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального ретрита, где насыщенность и яркость звуков создают уникальное пространство для искусства!