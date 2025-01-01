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Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz
Киноафиша Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz

Музыка в Оранжерее. Mazal Jazz

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерты в оранжерее Таврического сада

«Музыка в оранжерее» — это серия уникальных концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны», которая приглашает вас на музыкальное путешествие по самым разным жанрам и стилям. В оазисе вечного лета, расположенном в центре Петербурга, вас ждет настоящий праздник звуков, способный затронуть самые нежные струны души.

Жанровый калейдоскоп

Концерты будут наполнены разнообразием: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и шедевров классической музыки. Каждое выступление — это возможность окунуться в мир музыки, где каждая нота расцветает среди тропических растений, создавая исключительную атмосферу для восприятия.

Программа концертов

  • 08.05: Джаз - он!
  • 10.05: Неоклассика. Избранное
  • 15.05: Джаз L.O.V.E
  • 17.05: Экспрессия латинских ритмов
  • 22.05: Queen в исполнении Сезоны Оркестра
  • 23.05: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project
  • 24.05: Mazal Jazz от Вовы Чё Морале
  • 29.05: Летняя классика
  • 31.05: Посвящение Анне Герман

Длительность концерта

Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет вам насладиться музыкой в комфортном темпе.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального ретрита, где насыщенность и яркость звуков создают уникальное пространство для искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽

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