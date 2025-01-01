Музыка в Оранжерее. Джаз Нуар

Серия захватывающих концертов в Петербурге

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны». Каждый концерт станет настоящим путешествием по музыкальным жанрам и исполнителям, погружая зрителей в мир звуков и эмоций.

Музыкальный калейдоскоп

В оазисе вечного лета в центре Петербурга круглый год звучит разнообразная музыка: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и величественных произведений классических композиторов. Каждый концерт наполнен яркими эмоциями и насыщенными звуковыми палитрами.

Уникальная атмосфера

«Музыка в оранжерее» — это не просто концерты, а музыкальный ретрит, где пространство сливается со звуком. Среди тропических растений и цветов каждая нота расцветает особенно колоритно, создавая исключительную атмосферу для зрителей.

Программа концертов

В этом месяце зрители смогут насладиться следующими выступлениями:

08.05: Джаз - он!

10.05: Неоклассика. Избранное

15.05: Джаз L.O.V.E

17.05: Экспрессия латинских ритмов

22.05: Queen в исполнении Сезоны Óркестра

23.05: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project

24.05: Mazal Jazz от Вовы Чё Морале

29.05: Летняя классика

31.05: Посвящение Анне Герман

Продолжительность концертов

Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет зрителям погрузиться в музыку и насладиться атмосферой полного погружения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника в сердце Петербурга!