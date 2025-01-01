Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка в Оранжерее. Джаз Нуар
Киноафиша Музыка в Оранжерее. Джаз Нуар

Музыка в Оранжерее. Джаз Нуар

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Серия захватывающих концертов в Петербурге

«Музыка в оранжерее» — это уникальная серия концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны». Каждый концерт станет настоящим путешествием по музыкальным жанрам и исполнителям, погружая зрителей в мир звуков и эмоций.

Музыкальный калейдоскоп

В оазисе вечного лета в центре Петербурга круглый год звучит разнообразная музыка: от традиционного и авторского джаза до утонченной неоклассики и величественных произведений классических композиторов. Каждый концерт наполнен яркими эмоциями и насыщенными звуковыми палитрами.

Уникальная атмосфера

«Музыка в оранжерее» — это не просто концерты, а музыкальный ретрит, где пространство сливается со звуком. Среди тропических растений и цветов каждая нота расцветает особенно колоритно, создавая исключительную атмосферу для зрителей.

Программа концертов

В этом месяце зрители смогут насладиться следующими выступлениями:

  • 08.05: Джаз - он!
  • 10.05: Неоклассика. Избранное
  • 15.05: Джаз L.O.V.E
  • 17.05: Экспрессия латинских ритмов
  • 22.05: Queen в исполнении Сезоны Óркестра
  • 23.05: Джаз Нуар в исполнении Anton Ryazanov Project
  • 24.05: Mazal Jazz от Вовы Чё Морале
  • 29.05: Летняя классика
  • 31.05: Посвящение Анне Герман

Продолжительность концертов

Каждый концерт длится от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет зрителям погрузиться в музыку и насладиться атмосферой полного погружения.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника в сердце Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Легенды Испании
6+
Живая музыка
Легенды Испании
5 ноября в 19:00 Музей музыки
от 300 ₽
Хиты Бродвея с джазовым оркестром
6+
Джаз
Хиты Бродвея с джазовым оркестром
24 августа в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1200 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
2 августа в 19:00 Яани Кирик
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше