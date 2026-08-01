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Музыка Телониуса Монка. Квартет Кирилла Кирпичёва
Киноафиша Музыка Телониуса Монка. Квартет Кирилла Кирпичёва

Музыка Телониуса Монка. Квартет Кирилла Кирпичёва

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Ever Jazz: Телониус Монк

Телониус Монк – выдающийся американский пианист, который оставил глубокий след в истории джаза. Его уникальный стиль и авангардные композиции сделали его ключевой фигурой нью-йоркской джазовой сцены в 40-60-х годах XX века. Монк считается основоположником стиля бибоп, и его музыка до сих пор вдохновляет многих исполнителей.

На концерте в Ever Jazz вы сможете насладиться произведениями этого гениального музыканта. Не упустите возможность увидеть живое исполнение классики джаза, которое оставит неизгладимые впечатления.

Обратите внимание: при покупке билетов на сайте доступны два места за столиком. Остальные места можно докупить только в будущем. Планируйте свою встречу с великим джазом заранее!

Купить билет на концерт Музыка Телониуса Монка. Квартет Кирилла Кирпичёва

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1000 ₽

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