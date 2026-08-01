Музыка Телониуса Монка. Квартет Кирилла Кирпичёва

Концерт в Ever Jazz: Телониус Монк

Телониус Монк – выдающийся американский пианист, который оставил глубокий след в истории джаза. Его уникальный стиль и авангардные композиции сделали его ключевой фигурой нью-йоркской джазовой сцены в 40-60-х годах XX века. Монк считается основоположником стиля бибоп, и его музыка до сих пор вдохновляет многих исполнителей.

На концерте в Ever Jazz вы сможете насладиться произведениями этого гениального музыканта. Не упустите возможность увидеть живое исполнение классики джаза, которое оставит неизгладимые впечатления.

Обратите внимание: при покупке билетов на сайте доступны два места за столиком. Остальные места можно докупить только в будущем. Планируйте свою встречу с великим джазом заранее!