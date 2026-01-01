Пасхальный концерт в церкви святого Людовика

14 апреля в церкви святого Людовика состоится программа «Музыка Светлой Пасхи» — музыкальное размышление о надежде, утешении и свете. В пасхальное время эти темы особенно актуальны и откликаются в сердцах людей.

Программа представит редкое сочетание звуков органа, скрипки, флейты и голоса, создающее атмосферу старинного европейского богослужения. Центральное место занимает музыка Иоганна Себастьяна Баха, в частности его хоральные обработки пасхальных гимнов.

Творения Баха

Особое внимание привлекает хоральная фантазия Komm, heiliger Geist, Herre Gott BWV 651 — одно из самых масштабных органных произведений Баха. Оно написано для торжественных праздников и пропитано ощущением движения и внутреннего подъёма.

Хоральные прелюдии из Органной книжечки (например, Erstanden ist der heil’ge Christ, Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist) поражают своей камерностью, так как создавались Бахом как музыкальные размышления и личные молитвы. Важную роль играют вокальные страницы, среди которых Es ist vollbracht из Страстей по Иоанну, являющаяся одним из самых пронзительных моментов баховского наследия.

Классика и контрасты

В программе также будет звучать ария Lascia ch’io pianga Георга Фридриха Генделя — музыка, известная за пределами оперы как молитва о внутренней свободе. Итальянская линия программы находит отражение в произведениях Вивальди и Моцарта.

Ария Qui sedes ad dexteram из Gloria Антонио Вивальди соединяет торжественность текста с вокальной гибкостью, в то время как флейтовый концерт Ночь демонстрирует созерцательную и почти мистическую сторону творчества композитора.

Финальный аккорд

Церковные сонаты Вольфганга Амадея Моцарта добавляют прозрачности и ясного равновесия в программу. Завершает концерт знаменитое Аллилуйя из оратории Мессия Генделя — произведение, традиционно исполняемое стоя в знак радости и торжества веры.

Исполнительский состав включает Анастасию Быкову (орган), Тамару Егорову (скрипка), Нину Лиманскую (флейта) и Анастасию Баранову (меццо-сопрано), которые создадут неповторимую атмосферу этого музыкального вечера.