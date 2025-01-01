Музыка светлого Рождества: волшебство рождественских песнопений

Уникальную программу «Музыка светлого Рождества» подготовил Патриарший Хор Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. В один из декабря, зрителей ожидает потрясающее музыкальное путешествие, полное волшебства и традиций.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в Зале Церковных Соборов, одном из лучших столичных залов. Вдохновляющие интерьеры зала с фресками, зимними садами и звездным небом создадут неповторимую предрождественскую атмосферу.

Программа концерта

В программе «Музыка светлого Рождества» прозвучат рождественские колядки различных культур: русской, французской, польской, итальянской, английской, белорусской и украинской. По традиции, в некоторых народах Рождественские песни исполняются под сопровождение органа, что добавляет особое очарование.

Каждая колядка перенесет вас в удивительные места: от величественных готических соборов до живописных, затерянных в горах деревушек. Некоторые из песен могут напомнить о чудесной Деве с Младенцем, явившейся из-за сосен.

Разнообразие жанров

В концерте вы услышите колыбельные, пастушеские песни, псалмы, торжественные шествия и веселые танцевальные мелодии. Все произведения отличаются ярким национальным колоритом, присущим музыкальной культуре тех или иных народов.

Специальные подарки для зрителей

Особым подарком станет исполнение двух польских народных колядок из репертуара Анны Герман, которые порадуют слушателей и создадут атмосферу единения.

Всё это создаёт непередаваемое ощущение любви, благодарности и восторга перед Чудом Рождества. Мысли о том, что исполнители, независимо от национальности или вероисповедания, объединены в огромный вселенский хор, внушают надежду и радость.

Исполнители

В концерте примут участие:

Патриарший хор Храма Христа Спасителя, регент Илья Толкачёв

Детский хор Государственного академического Большого Театра России, художественный руководитель Юлия Молчанова

Юлия Иконникова (орган)

Анастасия Рудинская (сопрано, гран-при фестиваля им. Анны Герман)

Концерт будет состоять из двух отделений и предназначен для зрителей старше 6 лет.