«Музыка судьбы». Концерт к 75-летию Александра Самоилэ
Киноафиша «Музыка судьбы». Концерт к 75-летию Александра Самоилэ

«Музыка судьбы». Концерт к 75-летию Александра Самоилэ

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Юбилейный вечер народного артиста Александра Самоилэ в Новой опере

Дирижер: Александр Самоилэ

Сопрано: Анна Самуил

Скрипка: Татьяна Самуил

Народный артист Республики Молдова, дирижер Новой Оперы Александр Самоилэ празднует свое 75-летие. В честь юбилея он организует теплый семейный концерт, на котором выступят его дочери: Анна Самуил (сопрано) и Татьяна Самуил (скрипка).

Творческий путь дочерей

Обе дочери Александра Григорьевича сделали выдающуюся карьеру в музыке и стали лауреатами престижных конкурсов. В 2002 году они разделили третью премию на Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, каждая в своей номинации.

Татьяна Самуил, окончив Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, продолжила обучение в аспирантуре Королевской консерватории в Брюсселе под руководством Игоря Ойстраха. Сегодня она является профессором в Королевской консерватории в Антверпене и играет на скрипке Страдивари (1717 года), ранее принадлежавшей выдающемуся скрипачу Фрицу Крейслеру.

Анна Самуил также сделала успешную карьеру, начав с игры на скрипке, а затем выбрав вокал. Она окончила Московскую консерваторию в классе Ирины Архиповой и стала ведущей солисткой Берлинской государственной оперы под руководством Даниэля Баренбойма. Анна выступала на самых известных мировых сценах, включая Ла Скала и Метрополитен-оперу.

Программа вечера

Александр Самоилэ планирует сделать концерт легким и веселым, чтобы зрители смогли насладиться любимой музыкой. В программе звучат произведения таких великих композиторов, как Дж. Верди, Дж. Россини и Ф. Мендельсон.

Этот вечер обещает быть не только музыкальным праздником, но и истинным щедрым даром от отца своим дочерям и зрителям!

7 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽

