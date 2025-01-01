Меню
Музыка стихий. Океан и космос. Японская флейта и орган
О концерте/спектакле

Музыкальный эксперимент в Кафедральном соборе св. Петра и Павла

Современное музыкальное пространство — это территория взаимопроникновения и смешения стилей. Участники предстоящего концерта смело экспериментируют, сохраняя при этом традиции классической музыки.

Уникальные инструменты

В старинных стенах Кафедрального собора зрители смогут насладиться звуками японской бамбуковой флейты шякухати. Этот инструмент известен своим необычным, успокаивающим звучанием, которое приносит атмосферу восточной философии.

Также в программе выступления прозвучит орган — "король инструментов", которому подвластны любые жанры. Его торжественный голос наполнит пространство и передаст всю мощь музыкального искусства.

Праздник музыки для всех

Этот яркий праздник музыки проведет участников и зрителей через множество эмоций и настроений. Концерт гарантированно оставит незабываемые впечатления и никого не оставит равнодушным.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события в историческом месте!

22 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

