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Музыка стихий. Космос. Орган, гонг, ханг-драм, голос
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка стихий. Космос. Орган, гонг, ханг-драм, голос

Музыка стихий. Космос. Орган, гонг, ханг-драм, голос

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Звук вселенной: музыкальный праздник в соборе

Что мы слышим, когда смотрим на звёзды? Какие мысли приходят в голову, глядя на бездонное небо? На эти вопросы попытается ответить уникальный концерт, который объединит музыку и философию, вынудив зрителя задуматься о глубинных смыслах.

В рамках программы вы сможете насладиться произведениями великих композиторов, таких как Клаудио Монтеверди, Генри Перселл и Иоганн Себастьян Бах. Музыка станет связующим звеном между человеком и величественной Вселенной.

Исполнители

  • Амир Суд — мультимедийная инсталляция
  • Михаил Путков — лауреат международных конкурсов, играющий на гонге, маримбе и ханг-драме
  • Татьяна Ланская — сопрано
  • Ольга Котлярова — орган

В этом концерте будет использован уникальный инструмент — ханг-драм, созданный всего несколько лет назад, но уже завоевавший популярность среди музыкантов по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события, которое невозможно забыть! Откройте для себя новое звучание, объединяющее традиции и современные эксперименты.

Купить билет на концерт Музыка стихий. Космос. Орган, гонг, ханг-драм, голос

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Август
15 августа суббота
21:00
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