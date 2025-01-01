Меню
Музыка Средневековья при свечах
Музыка Средневековья при свечах

О концерте/спектакле

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на незабываемую серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины, уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Это событие станет настоящим подарком для меломанов и ценителей прекрасного!

История и архитектура

Шведская церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона. Она расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь, оформленная в псевдороманском стиле, обладает не только богатой историей, но и удивительной акустикой, что делает её идеальным местом для музыкальных мероприятий.

Программа концерта

В рамках концерта выступит уникальный ансамбль старинной музыки Retrouvé. В программе представлены музыкальные произведения Западной Европы XII–XIV веков. Вы сможете насладиться испанскими кантигами на галисийско-португальском языке, итальянскими истанпиттами из инструментальных манускриптов и мистическими песнопениями северных монастырей.

Звуки Средневековья

Музыкальные миниатюры, подобранные для концерта, создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира. Это будет незабываемое путешествие в эпоху, когда бурно развивались вокальные и инструментальные жанры.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Ирина Дуброва – вокал, псалтериум
  • Алексей Иванов – средневековая виела
  • Андрес Измайлов – романская арфа

Детали события

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая подходит для тонко настроенной души!

Октябрь
2 октября четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

