Музыка Средневековья при свечах

Звуки Средневековья в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь. Сегодня в ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Ансамбль старинной музыки Retrouve приглашает вас насладиться уникальной программой, погружающей в звучащее Средневековье при свечах. В программе собраны произведения французских композиторов XIII-XV веков, таких как Гийом де Машо, Йоханнес Чикониус, Якоб Сенлеш и Гийом Дюфай. Вы сможете услышать французские эстампы, баллады и мотеты периода Ars Nova и Ars Subtilior.

Музыкальные миниатюры создадут иллюзию звукового пространства средневекового мира, изобилующего вокальными и инструментальными жанрами. Эта музыка предназначена для тонко настроенной души!

Исполнители ансамбля Retrouve

Ирина Дуброва — вокал, псалтериум

Алексей Иванов — средневековая виела

Андрес Измайлов — романская арфа

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смарфон или распечатывать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.