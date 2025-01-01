Музыка Средневековья при свечах

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В потаенном уголке города, вдали от шумных туристических толп, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был спроектирован выдающимся зодчим Николаем Бенуа и был открыт для посетителей с октября 2025 года.

Новая точка органного притяжения предлагает серию концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа», на которых лучших органистов наших дней поразит разнообразием программ. Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурссию, на которой зрители узнают интереснейшие факты из истории храма, а также посетят семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в крипте церкви.

Историческая справка

Храм находится на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики. Здание было возведено в неороманском стиле с 1856 по 1859 год, а в 1877–1879 годах Бенуа попытался дополнить архитектурный ансамбль колокольней, но был недоволен этим изменением, так как его замысел утратил гармонию и целостность. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, но в начале XXI века храм вернули верующим.

Музыкальная программа

Окунуться в звучащее Средневековье в соборе при свечах пригласит уникальный ансамбль старинной музыки Retrouvé. В программе представлены французские музыкальные произведения XIII–XV веков из эпох Ars Nova и Ars Subtilior, включая эстампы, баллады и мотеты композиторов Гийома де Машо, Йоханнеса Чикониа, Якоба Сенлеша и Гийома Дюфаи. Эти музыкальные миниатюры создадут иллюзию погружения в звуковое пространство средневекового мира с его бурно развивавшимися вокальными и инструментальными жанрами.

Музыка Средневековья – для тонко настроенной души!

Билеты и продолжительность

Внимание! В продаже билеты двух категорий – с экскурсионным обслуживанием и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Исполнители

Ансамбль Retrouvé: