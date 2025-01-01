Музыка среди звезд

Концерты Вивальди в Большом звёздном зале

Купол Большого звёздного зала снова «расцветёт» захватывающими космическими пейзажами в сопровождении цикла концертов Антонио Вивальди «Времена года». Эта вечная музыка «рыжего пастора», как называли маэстро Вивальди его современники-венецианцы, в исполнении «одного из ведущих камерных оркестров России» станет звёздными вратами в удивительную эпоху барокко.

Барокко и музыкальные открытия

Эпоха барокко подарила миру множество музыкальных шедевров, а также удивительный инструмент – скрипку. Цирюльники играли на скрипках, а гондольеры распевали оперные арии, создавая неповторимую атмосферу. В конце 17 – начале 18 веков была написана большая часть всех известных концертов для скрипки, среди которых более двухсот принадлежит Антонио Вивальди.

Времена года: символ бесконечности

Четыре концерта «Времена года» можно считать одними из самых популярных произведений всех времён. Для многих имя Вивальди стало синонимом «Времён года», хотя он оставил после себя множество других великолепных произведений.

В смене сезонов художники и музыканты барокко усматривали символ бесконечности, суть самой жизни и её загадки. Ускользающая красота природы позволяет остро чувствовать время и хрупкость жизни. Каждый из концертов цикла сопровождается сонетом, который можно считать литературной программой, а музыка сама почти буквально иллюстрирует сюжет. Предполагается, что автором этих стихов является сам Вивальди.

Не упустите возможность

Спешите узнать больше о предстоящем событии! Не пропустите это яркое музыкальное представление, которое обещает погрузить вас в удивительный мир барокко с его изысканными звуками и неподражаемым стилем. Под руководством Матса Лильефорша, дирижёра и арт-директора Королевского фестиваля Стокгольма, вы сможете насладиться великолепием музыки Вивальди!