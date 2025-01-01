Музыка советского кино. Gorbunov Band

Советское кино в ритмах джаза: концерт, который нельзя пропустить

Погрузитесь в атмосферу золотой эпохи советского кино на уникальном концерте, который объединяет ностальгию и современное звучание. Прозвучат любимые мелодии из культовых фильмов, знакомых каждому с детства, таких как «Мерри Поппинс, до свидания», «Ирония судьбы», «Большая перемена», «Служебный роман» и «Вам и не снилось».

Новый взгляд на классические мелодии

Концертная программа включает авторские аранжировки Максима Горбунова, что придаст знакомым композициям новое звучание. Виртуозные импровизации саксофона и гитары, а также свежие ритмические интерпретации сделают этот вечер поистине незабываемым.

Участники концерта

Евгений Старков - вокал

- вокал Мария Савостина - вокал

- вокал Максим Горбунов - бас-гитара, контрабас

- бас-гитара, контрабас Максим Аргудяев - барабаны

- барабаны Роман Шестаков - гитара

- гитара Валерия Юнкинд - саксофон

Не упустите шанс!

Этот концерт - отличная возможность провести вечер в компании любимых мелодий и талантливых музыкантов. Приходите и насладитесь звуками, которые вновь оживят ваши самые яркие воспоминания о советском кино.