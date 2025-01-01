Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка советского кино. Gorbunov Band
Киноафиша Музыка советского кино. Gorbunov Band

Музыка советского кино. Gorbunov Band

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Советское кино в ритмах джаза: концерт, который нельзя пропустить

Погрузитесь в атмосферу золотой эпохи советского кино на уникальном концерте, который объединяет ностальгию и современное звучание. Прозвучат любимые мелодии из культовых фильмов, знакомых каждому с детства, таких как «Мерри Поппинс, до свидания», «Ирония судьбы», «Большая перемена», «Служебный роман» и «Вам и не снилось».

Новый взгляд на классические мелодии

Концертная программа включает авторские аранжировки Максима Горбунова, что придаст знакомым композициям новое звучание. Виртуозные импровизации саксофона и гитары, а также свежие ритмические интерпретации сделают этот вечер поистине незабываемым.

Участники концерта

  • Евгений Старков - вокал
  • Мария Савостина - вокал
  • Максим Горбунов - бас-гитара, контрабас
  • Максим Аргудяев - барабаны
  • Роман Шестаков - гитара
  • Валерия Юнкинд - саксофон

Не упустите шанс!

Этот концерт - отличная возможность провести вечер в компании любимых мелодий и талантливых музыкантов. Приходите и насладитесь звуками, которые вновь оживят ваши самые яркие воспоминания о советском кино.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 11 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
13 сентября в 19:30 Руки вверх!
от 790 ₽
Магия Севера: Олена Уутай
6+
Этно
Магия Севера: Олена Уутай
22 сентября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 800 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
10 августа в 18:20 Звезды сошлись
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше