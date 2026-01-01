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Музыка советского экрана
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Музыка советского экрана

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер мелодий с ансамблем «Хорус-квартет»

В Перми выступит ансамбль солистов «Хорус-квартет». Этот коллектив был основан осенью 1999 года четырьмя профессиональными певцами, выпускниками Пермского музыкального колледжа и Пермского Государственного института культуры. В составе квартета — два тенора, баритон и бас. Название «Хорус-квартет» символизирует продолжение традиции ансамблевого мужского пения, зародившегося в России еще в XVI веке.

Легендарные песни на одном концерте

Гостей вечера ждёт программа, полная знакомых мелодий. Ансамбль исполнит знаменитые песни из фильмов, ставшие частью культуры: «Есть только миг», «Звенит январская вьюга», «Остров невезения», «Песня про зайцев», «Отчего так в России берёзы шумят», «Снег идёт», «Погоня», «Разговор со счастьем», «Оттепель» — и это лишь небольшая часть программы.

Музыка, ставшая голосом эпохи

В этой программе вы услышите композиции таких композиторов, как Пахмутова, Френкель и Зацепин, а также Крылатов и Меладзе. Музыка, представленная на концерте, стала символом целых эпох, и каждый из зрителей сможет вновь пережить те моменты, когда эти мелодии впервые запомнились.

Новая интерпретация знакомых произведений

Знакомые с детства мелодии будут исполнены по-новому — душевно, узнаваемо и с неподдельной искренностью. Это отличный способ насладиться советской музыкой и классическим вокалом в компании друзей и близких.

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19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 750 ₽

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