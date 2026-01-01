Музыка соборов Европы

Концерт Жан-Пьера Стейверса в Новосибирской филармонии

Новосибирская филармония (Камерный зал) приглашает на выступление Жан-Пьера Стейверса — выдающегося нидерландского органиста, лауреата множества международных конкурсов. Среди его достижений — I премия на конкурсах имени И. С. Баха в Дублине и Люцерне, а также награды XVI Международного конкурса органистов d’Orgue-Grand Prix во Франции.

В программе концерта прозвучат шедевры различных композиторов, включая:

Дитрика Букстехуде;

Иоганна Себастьяна Баха;

Феликса Мендельсона-Бартольди;

Микаэла Таривердиева;

Теодора Дюбуа;

Эда Ваммеса.

О Жан-Пьере Стейверсе

Жан-Пьер Стейверс — мастер органного исполнения. Он окончил консерватории в Маастрихте и Амстердаме, а также активно участвует в мастер-классах ведущих европейских органистов. Музыкант часто выступает не только в Нидерландах, но и в России, Японии, США, а его значимые концерты проходили с Королевским Фламандским симфоническим оркестром и Сиднейским симфоническим оркестром.

Стейверс также является руководителем хора при Городской церкви Св. Мартинуса, постоянным органистом симфонического оркестра в Лимбурге и арт-директором Международного органного фестиваля в Рурмонде. Его вклад в органную культуру был отмечен множеством наград, включая Kiwanis Cultuurprijs.

Программа концерта

В программе, которую представит Жан-Пьер Стейверс — произведения великих мастеров органной музыки: