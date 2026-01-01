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Музыка соборов Европы
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Музыка соборов Европы

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Возраст 12+

О концерте

Концерт Жан-Пьера Стейверса в Новосибирской филармонии

Новосибирская филармония (Камерный зал) приглашает на выступление Жан-Пьера Стейверса — выдающегося нидерландского органиста, лауреата множества международных конкурсов. Среди его достижений — I премия на конкурсах имени И. С. Баха в Дублине и Люцерне, а также награды XVI Международного конкурса органистов d’Orgue-Grand Prix во Франции.

В программе концерта прозвучат шедевры различных композиторов, включая:

  • Дитрика Букстехуде;
  • Иоганна Себастьяна Баха;
  • Феликса Мендельсона-Бартольди;
  • Микаэла Таривердиева;
  • Теодора Дюбуа;
  • Эда Ваммеса.

О Жан-Пьере Стейверсе

Жан-Пьер Стейверс — мастер органного исполнения. Он окончил консерватории в Маастрихте и Амстердаме, а также активно участвует в мастер-классах ведущих европейских органистов. Музыкант часто выступает не только в Нидерландах, но и в России, Японии, США, а его значимые концерты проходили с Королевским Фламандским симфоническим оркестром и Сиднейским симфоническим оркестром.

Стейверс также является руководителем хора при Городской церкви Св. Мартинуса, постоянным органистом симфонического оркестра в Лимбурге и арт-директором Международного органного фестиваля в Рурмонде. Его вклад в органную культуру был отмечен множеством наград, включая Kiwanis Cultuurprijs.

Программа концерта

В программе, которую представит Жан-Пьер Стейверс — произведения великих мастеров органной музыки:

  1. Дитрих Букстехуде
    • Пассакалия in d BuxWV 161
    • Хорал «Nun bitten wir den Heiligen Geist» BuxWV 208
  2. Иоганн Себастьян Бах
    • Пьеса для органа соль-мажор BWV 572
    • Хорал «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654
  3. Феликс Мендельсон-Бартольди
    • Прелюдия и фуга ре-минор Opus 37/3
  4. Микаэл Таривердиев
    • Органный концерт «Кассандра» Opus 91 в трёх частях:
      • Intrada
      • Aria
      • Inventio
      • Final
    • Музыка к к/ф «17 мгновений весны»
  5. Теодор Дюбуа
    • In Paradisum
  6. Эд Ваммес
    • Fiducie (Верa)
  7. Иоганн Себастьян Бах
    • Прелюдия и фуга до-мажор BWV 547

Купить билет на концерт Музыка соборов Европы

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В других городах
Сентябрь
23 сентября среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 800 ₽

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