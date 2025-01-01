Музыка сквозь века

Вокально-хоровая студия «На Фонтанке» продолжает следовать традициям академического хорового, ансамблевого и сольного пения. На протяжении всей своей творческой деятельности студия выступает с разнообразными концертными программами на лучших площадках Санкт-Петербурга, гастролирует по России и странам ближнего зарубежья.
Певцы студии неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Обширный репертуар коллектива включает как произведения зарубежной и русской классики, так и музыку современных композиторов. В программе концерта можно услышать произведения таких великих композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель.
Продолжительность концерта составит 1 час. Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и погрузиться в мир классической музыки!