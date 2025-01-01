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Музыка сквозь века
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Музыка сквозь века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт вокально-хоровой студии «На Фонтанке»

Вокально-хоровая студия «На Фонтанке» продолжает следовать традициям академического хорового, ансамблевого и сольного пения. На протяжении всей своей творческой деятельности студия выступает с разнообразными концертными программами на лучших площадках Санкт-Петербурга, гастролирует по России и странам ближнего зарубежья.

Достижения и репертуар

Певцы студии неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Обширный репертуар коллектива включает как произведения зарубежной и русской классики, так и музыку современных композиторов. В программе концерта можно услышать произведения таких великих композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель.

Исполнители концерта

  • Образцовый коллектив вокально-хоровой студии «На Фонтанке» Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга
  • Главный хормейстер – Почётный работник общего образования РФ Анна Мейя
  • Концертмейстер – Максим Белоглазов
  • Ведущая – Наталия Сербская

Информация о спектакле

Продолжительность концерта составит 1 час. Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и погрузиться в мир классической музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 декабря
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

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