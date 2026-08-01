Музыка сквозь века. Моцарт, Шуман, Чайковский и другие…

Концерт классической музыки в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие станет настоящим открытием в концертной практике Петербурга.

Концерт «Музыка сквозь века» предлагает услышать музыкальные шедевры разных эпох. Каждая нота, каждый аккорд – это словно портал в музыкальные миры, охватывающие время от классицизма до романтизма. Здесь вы сможете прикоснуться к бессмертному наследию великих композиторов, чьи произведения продолжают вдохновлять и волновать публику и сегодня.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, а также солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга.

Программа

Вольфганг Амадей Моцарт

Роберт Шуман

Пётр Ильи́ч Чайко́вский

Важно знать

Концерт продлится 1,5 часа без антракта и рекомендован для слушателей старше 6 лет.

Учитывая нестабильную работу мобильного интернета, настоятельно рекомендуем сохранять билеты в смартфоне (в виде файла или скриншота) или заранее их распечатывать. Благодарим за понимание и ждем вас на концерте!