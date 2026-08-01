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Музыка сквозь века. Бах, Шуман, Лист, Рахманинов
Киноафиша Музыка сквозь века. Бах, Шуман, Лист, Рахманинов

Музыка сквозь века. Бах, Шуман, Лист, Рахманинов

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка сквозь века: концерты под эгидой Павла Опаровского

Концерты под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского предлагают зрителям уникальное музыкальное событие в Санкт-Петербурге. Это новое направление в концертной практике сделает ваш вечер незабываемым, пронзая сердца слушателей музыкой из разных эпох и стилей.

Программа концерта

В программе вы услышите произведения выдающихся композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Роберта Шумана, Ференца Листа и Сергея Рахманинова. Сравнив различные музыкальные эпохи, вы сможете уловить контраст между возвышенным и сдержанным барокко у Баха и бушующими страстями романтизма, когда личные переживания композиторов выходят на первый план.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокое качество исполнения и глубокую эмоциональную подачу музыки.

Полезная информация

Концерт продлится 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание на нестабильную работу мобильного интернета: пожалуйста, заранее сохраняйте билеты в своём смартфоне или распечатывайте их перед посещением.

Благодарим за ваше понимание и ждем вас на нашем музыкальном вечере!

Купить билет на концерт Музыка сквозь века. Бах, Шуман, Лист, Рахманинов

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В других городах
Август
Сентябрь
22 августа суббота
19:00
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от 800 ₽
26 сентября суббота
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

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