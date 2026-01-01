Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Шопен, Лист, Рахманинов

Концерт в духовой академии Воронцова

Приглашаем всех ценителей музыки на концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого союза музыкантов представляют собой новое слово в концертной практике Петербурга.

На вечере «Музыка сквозь века» зрители смогут насладиться произведениями различных эпох: барокко, классицизма и романтизма. В программе концертных номеров звучат шедевры великих композиторов, таких как Бах, Моцарт, Шопен, Лист и Рахманинов.

Звучание великих мастеров

Сочинения Иоганна Себастьяна Баха наполняют атмосферу барочного великолепия. Музыка Баха словно архитектурные шедевры, возведенные из нот, создают уникальное звуковое кружево.

Мелодии Вольфганга Амадея Моцарта проникают в самое сердце, принося радость и гармонию. Они ярки и светлы, как солнечные лучи, способные освещать даже серые будни.

Фридерик Шопен дарит слушателям поэзию души — его произведения наполнены утонченностью и искренностью. А музыка Франца Листа шокирует своей мощью и драматизмом, погружая в мир эмоций.

Русская душа в музыке

Особое место в программе занимает музыка Сергея Рахманинова, отражающая русскую душу — широкую, мятежную и тоскующую по идеалу. В его сочинениях можно уловить отголоски русской природы и размышления о судьбе родины.

Исполнительский состав

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, готовые перенести зрителей в мир величественной и прекрасной музыки.

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Возможны незначительные изменения в программе.