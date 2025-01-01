Меню
Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт, организованный под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского.

Концерты этого талантливого коллектива стали настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Готовьтесь к музыкальному экспрессу, который перенесет вас через калейдоскоп стран, эпох и стилей. За один вечер вы узнаете больше, чем из целого филармонического абонемента!

Программа концерта

В программе прозвучит:

  • Творчество Иоганна Себастьяна Баха, представляющее эпоху барокко;
  • Опусы венских классиков — Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена;
  • Сочинения композитора-романтика Фридерика Шопена.

Исполнители

Исполнять музыку будут лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Каждое выступление гарантирует высокое качество и артистизм.

Важно знать

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание: возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность погрузиться в мир великолепной музыки и незабываемых эмоций!

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽

