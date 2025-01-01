Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт, организованный под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского.

Концерты этого талантливого коллектива стали настоящим открытием в концертной практике Петербурга. Готовьтесь к музыкальному экспрессу, который перенесет вас через калейдоскоп стран, эпох и стилей. За один вечер вы узнаете больше, чем из целого филармонического абонемента!

Программа концерта

В программе прозвучит:

Творчество Иоганна Себастьяна Баха, представляющее эпоху барокко;

Опусы венских классиков — Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена;

Сочинения композитора-романтика Фридерика Шопена.

Исполнители

Исполнять музыку будут лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Каждое выступление гарантирует высокое качество и артистизм.

Важно знать

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание: возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность погрузиться в мир великолепной музыки и незабываемых эмоций!