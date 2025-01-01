Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на увлекательный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием в концертной практике Петербурга.

На этот раз зрителей ожидает музыкальное путешествие по эпохам и стилям. Как на музыкальном экспрессе, вы пронесетесь через калейдоскоп стран и эпох, узнавая больше за один вечер, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

В программе представлены шедевры:

Иоганна Себастьяна Баха (эпоха барокко)

Вольфганга Амадея Моцарта (венский классик)

Людвига ван Бетховена (венский классик)

Фридерика Шопена (романтик)

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуем данное мероприятие для слушателей старше 6 лет.

Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!