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Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Киноафиша Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на увлекательный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием в концертной практике Петербурга.

На этот раз зрителей ожидает музыкальное путешествие по эпохам и стилям. Как на музыкальном экспрессе, вы пронесетесь через калейдоскоп стран и эпох, узнавая больше за один вечер, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

В программе представлены шедевры:

  • Иоганна Себастьяна Баха (эпоха барокко)
  • Вольфганга Амадея Моцарта (венский классик)
  • Людвига ван Бетховена (венский классик)
  • Фридерика Шопена (романтик)

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуем данное мероприятие для слушателей старше 6 лет.

Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

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