Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Приглашаем петербуржцев на увлекательный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим открытием в концертной практике Петербурга.
На этот раз зрителей ожидает музыкальное путешествие по эпохам и стилям. Как на музыкальном экспрессе, вы пронесетесь через калейдоскоп стран и эпох, узнавая больше за один вечер, чем за целый филармонический абонемент.
В программе представлены шедевры:
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуем данное мероприятие для слушателей старше 6 лет.
Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!