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Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Рахманинов
Киноафиша Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Рахманинов

Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Рахманинов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт под руководством Павла Опаровского

Приглашаем петербуржцев на очередной концерт, организованный художественным руководителем Малого фестивального оркестра Павлом Опаровским. Это уникальное событие в мире музыкального искусства — возможность за один вечер погрузиться в калейдоскоп стран, эпох и стилей.

Музыкальная программа

Программа концерта включает произведения великих композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах — барочная музыка, полная гармонии и глубины.
  • Вольфганг Амадей Моцарт — венский классик с его непревзойденными мелодиями.
  • Людвиг ван Бетховен — мощные и эмоциональные симфонии.
  • Фридерик Шопен — романтические произведения, полные чувств.
  • Сергей Рахманинов — современный классик с его яркими и запоминающимися произведениями.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов, а также солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность открыть для себя мир классической музыки в живом исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽

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