Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Рахманинов

Приглашаем петербуржцев на очередной концерт, организованный художественным руководителем Малого фестивального оркестра Павлом Опаровским. Это уникальное событие в мире музыкального искусства — возможность за один вечер погрузиться в калейдоскоп стран, эпох и стилей.
Программа концерта включает произведения великих композиторов:
Концерт представят лауреаты международных конкурсов, а также солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.
Не упустите возможность открыть для себя мир классической музыки в живом исполнении!