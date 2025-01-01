Музыка сквозь века. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Рахманинов

Концерт под руководством Павла Опаровского

Приглашаем петербуржцев на очередной концерт, организованный художественным руководителем Малого фестивального оркестра Павлом Опаровским. Это уникальное событие в мире музыкального искусства — возможность за один вечер погрузиться в калейдоскоп стран, эпох и стилей.

Музыкальная программа

Программа концерта включает произведения великих композиторов:

Иоганн Себастьян Бах — барочная музыка, полная гармонии и глубины.

— барочная музыка, полная гармонии и глубины. Вольфганг Амадей Моцарт — венский классик с его непревзойденными мелодиями.

— венский классик с его непревзойденными мелодиями. Людвиг ван Бетховен — мощные и эмоциональные симфонии.

— мощные и эмоциональные симфонии. Фридерик Шопен — романтические произведения, полные чувств.

— романтические произведения, полные чувств. Сергей Рахманинов — современный классик с его яркими и запоминающимися произведениями.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов, а также солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность открыть для себя мир классической музыки в живом исполнении!