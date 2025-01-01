Музыка русских крестьян

Концерт от RusTradEns: Краски народной музыки

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, подготовленное театром RusTradEns. В программе звучат старинные народные наигрыши и песни, которые перенесут вас в мир традиционной культуры России. Оживите ваши вечера вместе с нами!

Программа выступления

Долгова - Ярмарочный наигрыш с припевками (гусли шлемовидные, гусли крыловидные, барабанка)

Новоржевская - Наигрыш под ломание

За реченькой, за Невагою - Рекрутская песня Архангельской области

Камаринского - Плясовой наигрыш

Ой, Дуня моя Дунюшка - Плясовая песня Новосибирской области

Сады, мои сады - Протяжная песня Алтайского края

Зародилася Дуняша - Плясовая песня Новосибирской области

Дорогой - Наигрыш под медленную женскую пляску с припевками

Что не пыль в поле запылилася - Протяжная песня семейских Забайкалья

Полно полно вам, ребята - Вечериночная поцелуйная песня Омской области

На речушке, на мосту - Плясовая песня Новосибирской области

Мамонька - Рекрутский наигрыш с припевками

Зародилася Дуняша - Плясовая песня «крутуха» Новосибирской области

При долине куст калиновый стоял - Плясовая песня Новосибирской области

Пермская улошная - Наигрыш «Улошный» с припевками

Батюшка - Плясовой наигрыш Курской области

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не пропустите возможность погрузиться в атмосферу народного искусства и музыки!