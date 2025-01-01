Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка русских крестьян
Киноафиша Музыка русских крестьян

Музыка русских крестьян

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт от RusTradEns: Краски народной музыки

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, подготовленное театром RusTradEns. В программе звучат старинные народные наигрыши и песни, которые перенесут вас в мир традиционной культуры России. Оживите ваши вечера вместе с нами!

Программа выступления

  • Долгова - Ярмарочный наигрыш с припевками (гусли шлемовидные, гусли крыловидные, барабанка)
  • Новоржевская - Наигрыш под ломание
  • За реченькой, за Невагою - Рекрутская песня Архангельской области
  • Камаринского - Плясовой наигрыш
  • Ой, Дуня моя Дунюшка - Плясовая песня Новосибирской области
  • Сады, мои сады - Протяжная песня Алтайского края
  • Зародилася Дуняша - Плясовая песня Новосибирской области
  • Дорогой - Наигрыш под медленную женскую пляску с припевками
  • Что не пыль в поле запылилася - Протяжная песня семейских Забайкалья
  • Полно полно вам, ребята - Вечериночная поцелуйная песня Омской области
  • На речушке, на мосту - Плясовая песня Новосибирской области
  • Мамонька - Рекрутский наигрыш с припевками
  • Зародилася Дуняша - Плясовая песня «крутуха» Новосибирской области
  • При долине куст калиновый стоял - Плясовая песня Новосибирской области
  • Пермская улошная - Наигрыш «Улошный» с припевками
  • Батюшка - Плясовой наигрыш Курской области

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не пропустите возможность погрузиться в атмосферу народного искусства и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 20 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Lumen & Orchestra
16+
Рок
Lumen & Orchestra
27 ноября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 3200 ₽
DS Crew. Второй сольный концерт
0+
Пластический Эстрада
DS Crew. Второй сольный концерт
22 ноября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 2500 ₽
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
6+
Неоклассика
Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe
23 ноября в 19:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше