Музыка русских крестьян

Концерт от RusTradEns: Краски народной музыки
Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, подготовленное театром RusTradEns. В программе звучат старинные народные наигрыши и песни, которые перенесут вас в мир традиционной культуры России. Оживите ваши вечера вместе с нами!
Программа выступления
- Долгова - Ярмарочный наигрыш с припевками (гусли шлемовидные, гусли крыловидные, барабанка)
- Новоржевская - Наигрыш под ломание
- За реченькой, за Невагою - Рекрутская песня Архангельской области
- Камаринского - Плясовой наигрыш
- Ой, Дуня моя Дунюшка - Плясовая песня Новосибирской области
- Сады, мои сады - Протяжная песня Алтайского края
- Зародилася Дуняша - Плясовая песня Новосибирской области
- Дорогой - Наигрыш под медленную женскую пляску с припевками
- Что не пыль в поле запылилася - Протяжная песня семейских Забайкалья
- Полно полно вам, ребята - Вечериночная поцелуйная песня Омской области
- На речушке, на мосту - Плясовая песня Новосибирской области
- Мамонька - Рекрутский наигрыш с припевками
- Зародилася Дуняша - Плясовая песня «крутуха» Новосибирской области
- При долине куст калиновый стоял - Плясовая песня Новосибирской области
- Пермская улошная - Наигрыш «Улошный» с припевками
- Батюшка - Плясовой наигрыш Курской области
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Не пропустите возможность погрузиться в атмосферу народного искусства и музыки!