Музыка Рождества
Музыка Рождества

Музыка Рождества

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
О концерте

Традиционный Рождественский концерт в Театре Елены Камбуровой

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, народной артистки РФ, представляет ежегодный рождественский концерт. Это событие стало настоящей традицией и привлекает зрителей каждый год в Праздник Православного Рождества Христова.

Концерт уникален своей атмосферой и высоким уровнем исполнения. Ведущие музыканты театра порадуют своих слушателей великолепными произведениями, которые создадут праздничное настроение и уют в этот особенный день.

Это музыкальное событие будет интересно не только любителям инструментальной музыки, но и тем, кто ценит рождественские традиции. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться волшебной музыкальной программой, которая сделает ваш праздник еще более незабываемым!

Январь
7 января среда
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
