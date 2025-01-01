Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка рисует и рассказывает
Киноафиша Музыка рисует и рассказывает

Музыка рисует и рассказывает

Продолжительность 60 минут 

О концерте

Цикл концертов для детей «Час без гаджетов»

Концерт VIII: «Музыка рисует и рассказывает»

Приглашаем юных зрителей и их родителей на третий концерт уникального цикла «Час без гаджетов». Это интерактивное музыкальное приключение «Музыка рисует и рассказывает» подарит детям радость знакомства с классической музыкой.

Об исполнителях и программе

Дирижёр концерта — Руслан Баймурзин. В программе прозвучат произведения, в которых музыка ярко рисует картины: сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, А. Вивальди, Й. Гайдна и других великих композиторов. Наши музыковеды увлекательно расскажут о возможностях музыкальных инструментов и наглядно покажут, как композиторы создают свои шедевры с помощью звуков.

Визуальное сопровождение

Концертные номера будут сопровождаться песочной анимацией и пейзажами великих художников на экране, что добавит еще больше ярких красок в это музыкальное событие.

Участники концерта

В концерте принимают участие солисты оперы, инструменталисты и Камерный оркестр «Астана Опера». Возрастное ограничение — 10+, концерт проводится на русском языке и длится 1 час.

Важно знать

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и исполняемых произведений. Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. Во всех иных случаях возврат и обмен не производятся.

Купить билет на концерт Музыка рисует и рассказывает

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
17:00
Астана Опера Астана, ул. Кунаева 1

В ближайшие дни

Не просто новый год в Астане
Живая музыка
Не просто новый год в Астане
20 декабря в 19:30 Qazaqconcert
Билеты
Jah Khalib
Хип-хоп
Jah Khalib
5 февраля в 20:00 Барыс Арена
от 13000 ₽
Магия Рождества
Классическая музыка
Магия Рождества
25 декабря в 19:00 Астана Опера
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше