Цикл концертов для детей «Час без гаджетов»

Концерт VIII: «Музыка рисует и рассказывает»

Приглашаем юных зрителей и их родителей на третий концерт уникального цикла «Час без гаджетов». Это интерактивное музыкальное приключение «Музыка рисует и рассказывает» подарит детям радость знакомства с классической музыкой.

Об исполнителях и программе

Дирижёр концерта — Руслан Баймурзин. В программе прозвучат произведения, в которых музыка ярко рисует картины: сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, А. Вивальди, Й. Гайдна и других великих композиторов. Наши музыковеды увлекательно расскажут о возможностях музыкальных инструментов и наглядно покажут, как композиторы создают свои шедевры с помощью звуков.

Визуальное сопровождение

Концертные номера будут сопровождаться песочной анимацией и пейзажами великих художников на экране, что добавит еще больше ярких красок в это музыкальное событие.

Участники концерта

В концерте принимают участие солисты оперы, инструменталисты и Камерный оркестр «Астана Опера». Возрастное ограничение — 10+, концерт проводится на русском языке и длится 1 час.

Важно знать

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и исполняемых произведений. Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случаях отмены или переноса спектаклей. Во всех иных случаях возврат и обмен не производятся.