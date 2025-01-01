Музыка при свечах во дворце на Тверской: от Циммера до Эйнауди

Добро пожаловать в великолепный Дом Генерал-Губернатора, который сегодня служит мэрией Москвы. В изысканном Белом Зале «Тверского Дворца» вас ждет уникальная программа, состоящая из избранных композиций неоклассики и знаменитых мелодий из кино.
Чувственные и мелодичные произведения, исполняемые на рояле, скрипке и виолончели, тронут ваши сердца и перенесут в завораживающие миры. Поднимитесь по парадной лестнице, прогуляйтесь по историческим залам и насладитесь бокалом игристого, создавая атмосферу настоящего торжества.
В таинственной атмосфере Дворца вы услышите классические мелодии, такие как:
Эти произведения подарят вам возможность окунуться в воспоминания и насладиться моментами настоящего.
Дом Генерал-Губернатора, построенный в XVIII веке, является одним из самых роскошных зданий Москвы. Его величественные интерьеры украшены золочёной лепниной, мраморными колоннами и старинными картинами. В XIX веке здесь проводились балы и официальные мероприятия, а внутреннее убранство поражало своей роскошью.
Адрес: Тверская ул., 13
Концерт продлится один час и пятнадцать минут. Обратите внимание, что за полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.
Для зрителей с билетами категории «А» (1-2 ряды) за час до начала концерта будет проведена экскурсия по историческим залам Дворца. Вы сможете узнать интересные факты о его истории и архитектуре.
Мероприятие имеет вечерний характер, поэтому приветствуется дресс-код «Cocktail». Это стиль, подразумевающий элегантные рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Обратите внимание: в случае несоответствия дресс-коду организаторы вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.
Рекомендуемый возраст для посещения концерта - от 12 лет.
Создайте незабываемый вечер в одном из главных дворцов столицы и насладитесь каждым мгновением!