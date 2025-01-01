Музыка при свечах во дворце на Тверской: от Циммера до Эйнауди

Музыка в роскошном дворце: концерт в Доме Генерал-Губернатора

Добро пожаловать в великолепный Дом Генерал-Губернатора, который сегодня служит мэрией Москвы. В изысканном Белом Зале «Тверского Дворца» вас ждет уникальная программа, состоящая из избранных композиций неоклассики и знаменитых мелодий из кино.

Чувственные и мелодичные произведения, исполняемые на рояле, скрипке и виолончели, тронут ваши сердца и перенесут в завораживающие миры. Поднимитесь по парадной лестнице, прогуляйтесь по историческим залам и насладитесь бокалом игристого, создавая атмосферу настоящего торжества.

Программа концерта

В таинственной атмосфере Дворца вы услышите классические мелодии, такие как:

Людовико Эйнауди - «Fly», «Una Mattina», «Primavera»

Ханс Циммер - музыкальные темы из фильмов «Интерстеллар», «Гладиатор», «Последний Самурай»

Эти произведения подарят вам возможность окунуться в воспоминания и насладиться моментами настоящего.

Исполнители

Кирилл Парастаев - фортепиано. Пианист и композитор, автор музыки для театра.

- фортепиано. Пианист и композитор, автор музыки для театра. Мария Худобина - виолончель. Лауреат конкурсов и выпускница Московской государственной консерватории.

- виолончель. Лауреат конкурсов и выпускница Московской государственной консерватории. Юлия Симонова - скрипка. Музыкант театра им. Маяковского.

Место проведения

Дом Генерал-Губернатора, построенный в XVIII веке, является одним из самых роскошных зданий Москвы. Его величественные интерьеры украшены золочёной лепниной, мраморными колоннами и старинными картинами. В XIX веке здесь проводились балы и официальные мероприятия, а внутреннее убранство поражало своей роскошью.

Адрес: Тверская ул., 13

Длительность концерта

Концерт продлится один час и пятнадцать минут. Обратите внимание, что за полчаса до начала каждому зрителю будет предложен комплимент.

Экскурсия по Дворцу

Для зрителей с билетами категории «А» (1-2 ряды) за час до начала концерта будет проведена экскурсия по историческим залам Дворца. Вы сможете узнать интересные факты о его истории и архитектуре.

Дресс-код

Мероприятие имеет вечерний характер, поэтому приветствуется дресс-код «Cocktail». Это стиль, подразумевающий элегантные рубашки, костюмы, изящные платья и туфли. Обратите внимание: в случае несоответствия дресс-коду организаторы вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.

Возрастное ограничение

Рекомендуемый возраст для посещения концерта - от 12 лет.

Создайте незабываемый вечер в одном из главных дворцов столицы и насладитесь каждым мгновением!