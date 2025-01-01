Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa

Концерт классической музыки в Храме Христа Спасителя

14 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет уникальный концерт, где прозвучат шедевры великих композиторов. Камерный оркестр и хор «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина представят программу, насыщенную великолепными музыкальными произведениями.

Исполнители

В этом концерте выступит талантливая солистка Анна Савкина, виртуозно исполняющая партии на скрипке. Ее мастерство станет украшением вечера.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться следующими произведениями:

А. Вивальди — «Времена года»

— «Времена года» Г. Ф. Гендель — «Gloria in Excelsis Deo» из кантаты «Gloria»

— «Gloria in Excelsis Deo» из кантаты «Gloria» Г. Ф. Гендель — «Alleluja» из оратории «Мессия»

— «Alleluja» из оратории «Мессия» Г. Ф. Гендель — «Zadok the Priest»

— «Zadok the Priest» В. А. Моцарт — «Confutatis», «Lacrimosa» из «Реквиема»

— «Confutatis», «Lacrimosa» из «Реквиема» Р. Вагнер — Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»

— Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин» Г. Малер — Adagietto из Симфонии №5

Почему стоит посетить?

Этот концерт станет идеальной возможностью для знакомства с произведениями классической музыки. В исполнении оркестра и хора прозвучат самые яркие и выразительные сочинения композиторов. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу классики и насладиться великолепным исполнением!