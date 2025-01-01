Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa

Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в Храме Христа Спасителя

14 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет уникальный концерт, где прозвучат шедевры великих композиторов. Камерный оркестр и хор «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина представят программу, насыщенную великолепными музыкальными произведениями.

Исполнители

В этом концерте выступит талантливая солистка Анна Савкина, виртуозно исполняющая партии на скрипке. Ее мастерство станет украшением вечера.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться следующими произведениями:

  • А. Вивальди«Времена года»
  • Г. Ф. Гендель«Gloria in Excelsis Deo» из кантаты «Gloria»
  • Г. Ф. Гендель«Alleluja» из оратории «Мессия»
  • Г. Ф. Гендель«Zadok the Priest»
  • В. А. Моцарт«Confutatis», «Lacrimosa» из «Реквиема»
  • Р. ВагнерСвадебный хор из оперы «Лоэнгрин»
  • Г. МалерAdagietto из Симфонии №5

Почему стоит посетить?

Этот концерт станет идеальной возможностью для знакомства с произведениями классической музыки. В исполнении оркестра и хора прозвучат самые яркие и выразительные сочинения композиторов. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу классики и насладиться великолепным исполнением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
26 августа в 19:00 Petter
от 2000 ₽
К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет
6+
Классическая музыка
К 100-летию Андрея Эшпая. Дирижер - Юрий Башмет
14 сентября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1000 ₽
6+
Классическая музыка
Анастасия Лютова, вокал
28 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше