Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa

14 сентября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет уникальный концерт, где прозвучат шедевры великих композиторов. Камерный оркестр и хор «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина представят программу, насыщенную великолепными музыкальными произведениями.
В этом концерте выступит талантливая солистка Анна Савкина, виртуозно исполняющая партии на скрипке. Ее мастерство станет украшением вечера.
Зрители смогут насладиться следующими произведениями:
Этот концерт станет идеальной возможностью для знакомства с произведениями классической музыки. В исполнении оркестра и хора прозвучат самые яркие и выразительные сочинения композиторов. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу классики и насладиться великолепным исполнением!