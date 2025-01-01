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Музыка при свечах. Шедевры П.И. Чайковского. Щелкунчик. Лебединое озеро. Спящая красавица
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка при свечах. Шедевры П.И. Чайковского. Щелкунчик. Лебединое озеро. Спящая красавица

Музыка при свечах. Шедевры П.И. Чайковского. Щелкунчик. Лебединое озеро. Спящая красавица

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт "Музыка при свечах. Великие балеты Чайковского"

16 сентября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится уникальный концерт, посвящённый шедеврам П. И. Чайковского. В программе прозвучат знаменитые фрагменты из музыки его балетов: "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица".

Волшебство Чайковского

Музыка П. И. Чайковского, ярчайшего представителя русской композиторской школы, всегда вызывает особое воодушевление. Концерт "Музыка при свечах" станет настоящим праздником для любителей классической музыки и балета. В программе—избранные сюиты из "Щелкунчика" и "Лебединого озера", а также другие фрагменты, которые давно завоевали сердца слушателей.

Знаковые произведения

Балет "Щелкунчик" известен как самое волшебное и новогоднее произведение Чайковского. Каждый его номер стал настоящим хитом, и именно поэтому "Щелкунчик" считается одним из самых узнаваемых произведений в мире.

Первый балет композитора, "Лебединое озеро", был создан по заказу Большого театра и впервые представлен публике в 1877 году. Чайковский бережно сохранил каноны жанра, обогащая его сложным драматическим развитием и мелодическим даром, что делает его музыку идеальной для концертного исполнения.

Дирижеры и исполнители

Концерт будет под руководством выдающегося дирижёра Арифа Дадашева, а художественным руководителем и главным дирижёром оркестра "Новая Россия" выступает Юрий Башмет. Их мастерство и преданность делу создадут незабываемую атмосферу, насыщенную красотой и глубиной музыки Чайковского.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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