Музыка при свечах. Шедевры П.И. Чайковского. Щелкунчик. Лебединое озеро. Спящая красавица

Концерт "Музыка при свечах. Великие балеты Чайковского"

16 сентября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится уникальный концерт, посвящённый шедеврам П. И. Чайковского. В программе прозвучат знаменитые фрагменты из музыки его балетов: "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица".

Волшебство Чайковского

Музыка П. И. Чайковского, ярчайшего представителя русской композиторской школы, всегда вызывает особое воодушевление. Концерт "Музыка при свечах" станет настоящим праздником для любителей классической музыки и балета. В программе—избранные сюиты из "Щелкунчика" и "Лебединого озера", а также другие фрагменты, которые давно завоевали сердца слушателей.

Знаковые произведения

Балет "Щелкунчик" известен как самое волшебное и новогоднее произведение Чайковского. Каждый его номер стал настоящим хитом, и именно поэтому "Щелкунчик" считается одним из самых узнаваемых произведений в мире.

Первый балет композитора, "Лебединое озеро", был создан по заказу Большого театра и впервые представлен публике в 1877 году. Чайковский бережно сохранил каноны жанра, обогащая его сложным драматическим развитием и мелодическим даром, что делает его музыку идеальной для концертного исполнения.

Дирижеры и исполнители

Концерт будет под руководством выдающегося дирижёра Арифа Дадашева, а художественным руководителем и главным дирижёром оркестра "Новая Россия" выступает Юрий Башмет. Их мастерство и преданность делу создадут незабываемую атмосферу, насыщенную красотой и глубиной музыки Чайковского.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!