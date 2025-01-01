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Музыка при свечах. Моцарт. Чайковский. Сен-Санс
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыка при свечах. Моцарт. Чайковский. Сен-Санс

Музыка при свечах. Моцарт. Чайковский. Сен-Санс

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки в Храме Христа Спасителя

3 октября в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится концерт, который порадует любителей классической музыки. В программе прозвучат шедевры таких композиторов, как В. А. Моцарт, П. И. Чайковский, Н. Паганини и К. Сен-Санс. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра "Академия Русской Музыки" Ивана Никифорчина зрители смогут насладиться изысканными музыкальными произведениями.

Программа вечера

  • В. А. Моцарт: "Маленькая ночная серенада"
  • П. И. Чайковский: "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик"
  • П. И. Чайковский: Сюита из балета "Лебединое озеро"
  • К. Сен-Санс: "Интродукция и Рондо каприччиозо" для скрипки с оркестром, ор. 28
  • Н. Паганини: "Кампанелла" и Каприс №24, ля минор

Об особенностях произведений

Концерт откроется миниатюрной "Маленькой ночной серенадой" Моцарта, которая является образцом легкого жанра классической эпохи. Это произведение наполнено грацией и остроумием, отражая радость жизни.

В программе также будут представлены вальсы из балетов Чайковского, которые критики называют поэтическими поэмами с чарующими мелодиями адажио. Музыкальный критик Борис Асафьев подчеркивал мастерское симфоническое действие в "Щелкунчике" и сравнивал "Лебединое озеро" с альбомом задушевных "песен без слов".

Кульминацией вечера станут виртуозные произведения Н. Паганини и К. Сен-Санса. Искрящаяся "Кампанелла" и изящная "Интродукция и Рондо каприччиозо" обещают стать яркими моментами концерта, демонстрируя мастерство исполнителей.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере Храма Христа Спасителя!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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