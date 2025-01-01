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Музыка Победы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Музыка Победы

Спектакль Музыка Победы

Постановка
Цирк Никулина на Цветном бульваре 0+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль, посвященный 80-летию Великой Победы

В этом году мы отмечаем значимую дату — 80-летие Великой Победы. В честь этого события пройдет грандиозное театрализованное представление, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Уникальная программа

В программе выступят лучшие артисты Российского цирка. Зрители смогут насладиться выступлениями акробатов, гимнастов и эквилибристов. Также в программе — дрессированные животные, в том числе удивительные лошади и милые собачки.

Высшая школа дрессуры

Особое внимание будет уделено высшей школе дрессуры лошадей. Это не просто яркое зрелище, но и демонстрация мастерства дрессировщиков, которые обучают животных сложнейшим трюкам. Вы сможете увидеть, как слаженно работают дрессировщики и их подопечные.

Звезды шоу

Не обойдется и без юмора! Знаменитый клоунский дуэт Сергей Колганов и Олег Белогорлов подарят зрителям множество положительных эмоций и веселых моментов. Их выступления известны своей легкостью и шармом, они всегда вызывают искренние улыбки у зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Приглашаем вас на спектакль, который объединяет искусство, историю и настоящую магию театра.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
26 июля
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
27 июля
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
11:00 от 2000 ₽ 14:30 от 1500 ₽ 18:30 от 2000 ₽
1 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
2 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 2000 ₽
3 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 2000 ₽
8 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
9 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 2000 ₽
10 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 2000 ₽
15 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
16 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 2000 ₽ 18:00 от 1500 ₽
17 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 2000 ₽
22 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 2000 ₽
23 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
24 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
11:00 от 1500 ₽ 14:30 от 1500 ₽ 18:30 от 1500 ₽
29 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
30 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
31 августа
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
16 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 8000 ₽
19 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
20 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
21 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
26 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
27 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
28 сентября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
3 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
5 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
10 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
11 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
12 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
17 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
18 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
19 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
24 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽
25 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
26 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
14:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
31 октября
Цирк Никулина на Цветном бульваре Москва, Цветной б-р, 13
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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