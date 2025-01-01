Музыка песчаных сказок. Золушка

Бальная сказка Шарля Перро в интерпретации Театра «Пикколо». Показ в концертном зале Екатерининского собрания

Режиссёр Ольга Пикколо представляет спектакль «Бальная сказка», основанный на известной сказке Шарля Перро. Эта интерпретация превращает знакомую историю в трогательную повесть о девушке, которая потеряла мать и живёт в враждебной семье, сохраняя в себе свет, нежность и любовь.

Тайна Золушки

Золушка стала принцессой не только благодаря встрече с принцем. В ней изначально таится образ женственности, кротости и душевной красоты. Именно эти качества помогают ей найти свою настоящую любовь. Спектакль подчеркивает: лишь те мысли и чувства, которые мы носим в себе, имеют силу реализоваться.

Ангел-хранитель

Сердце Золушки поддерживает любовь её покойной матери. Нежный голубок с орехового деревца становится её ангелом-хранителем, укрепляя её в тяжёлые минуты и ведя к встрече с феей и, в конце концов, с принцем.

Музыка и исполнители

Музыкальное сопровождение обеспечивают:

Сергей Буранов — артист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов (вибрафон, ударные)

Всеволод Кирпичников (фортепиано)

Оксана Чунчукова (художник песочной анимации)

Продолжительность

Спектакль длится 35-45 минут, что делает его идеальным для семейного просмотра.