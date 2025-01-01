Музыка парижских соборов

Лауреат международных конкурсов Наталья Ужви приглашает вас в звуковое путешествие по организованной атмосфере Парижа — великой органной столицы мира.
Париж полон легенд о прославленных органистах прошлого. В его церквях звучат десятки великолепных инструментов, которые хранят многовековую историю органной музыки. Наталья Ужви, талантливый органист, создала красочный звуковой витраж из шедевров великих композиторов XIX-XX веков, чтобы представить слушателям разные грани самой захватывающей эпохи органного искусства.
В программе выступления:
Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и погрузиться в атмосферу органной музыки, которая вдохновляет и восхищает. Это шанс услышать, как оживают великие произведения в руках талантливого музыканта.