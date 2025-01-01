Музыка парижских соборов

Органная музыка в исполнении Натальи Ужви

Лауреат международных конкурсов Наталья Ужви приглашает вас в звуковое путешествие по организованной атмосфере Парижа — великой органной столицы мира.

Волшебство органной музыки

Париж полон легенд о прославленных органистах прошлого. В его церквях звучат десятки великолепных инструментов, которые хранят многовековую историю органной музыки. Наталья Ужви, талантливый органист, создала красочный звуковой витраж из шедевров великих композиторов XIX-XX веков, чтобы представить слушателям разные грани самой захватывающей эпохи органного искусства.

Программа концерта

В программе выступления:

С. Франк

Г. Пьерне

М. Дюрюфле

Ш. Турнемир

Л. Вьерн

Л. Боэльман

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и погрузиться в атмосферу органной музыки, которая вдохновляет и восхищает. Это шанс услышать, как оживают великие произведения в руках талантливого музыканта.