Музыка ощущений. Концерт-медитация

Концерт-медитация «Музыка ощущений» в Музыкальной квартире на Тверской

Приглашаем вас на уникальный концерт-медитацию «Музыка ощущений», который окунет вас в мир музыкального импрессионизма. В этот вечер на сцене царит чарующая атмосфера, созданная талантливыми музыкантами – гитаристом Аркадием Резником и виолончелистом Олегом Бугаевым.

Программа концерта

В программе звучат изысканные произведения французских композиторов рубежа XIX–XX веков, такие как:

Жюль Массне – «Размышление» из оперы «Таис»

Клод Дебюсси – «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты», L 75

Морис Равель – Пьеса в форме хабанеры

Астор Пьяццолла – «Аве Мария»

Астор Пьяццолла – «Милонга ангела»

Эрик Сати – Два ноктюрна

Эрик Сати – Шесть Гноссиенн

Эрик Сати – Три Гимнопедии

Каждое произведение наполнено тонкими эмоциями и нюансами настроений, создающими уникальную звуковую палитру. Известная лирическая пьеса «Милонга ангела» в стиле нуэво-танго добавляет страстности и романтики к вечерней программе, отражая настроение милонги – жизнерадостного танца из Южной Америки.

Формат и продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием, способным вдохновить и расслабить.