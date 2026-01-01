Музыка ощущений. Концерт-медитация
Билеты от 600₽
6+
О концерте

Концерт-медитация «Музыка ощущений» в Музыкальной квартире на Тверской

Приглашаем вас на уникальный концерт-медитацию «Музыка ощущений», который окунет вас в мир музыкального импрессионизма. В этот вечер на сцене царит чарующая атмосфера, созданная талантливыми музыкантами – гитаристом Аркадием Резником и виолончелистом Олегом Бугаевым.

Программа концерта

В программе звучат изысканные произведения французских композиторов рубежа XIX–XX веков, такие как:

  • Жюль Массне – «Размышление» из оперы «Таис»
  • Клод Дебюсси – «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты», L 75
  • Морис Равель – Пьеса в форме хабанеры
  • Астор Пьяццолла – «Аве Мария»
  • Астор Пьяццолла – «Милонга ангела»
  • Эрик Сати – Два ноктюрна
  • Эрик Сати – Шесть Гноссиенн
  • Эрик Сати – Три Гимнопедии

Каждое произведение наполнено тонкими эмоциями и нюансами настроений, создающими уникальную звуковую палитру. Известная лирическая пьеса «Милонга ангела» в стиле нуэво-танго добавляет страстности и романтики к вечерней программе, отражая настроение милонги – жизнерадостного танца из Южной Америки.

Формат и продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием, способным вдохновить и расслабить.

Июнь
11 июня четверг
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 600 ₽

