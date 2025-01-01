Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыка Новогоднего настроения
Киноафиша Музыка Новогоднего настроения

Музыка Новогоднего настроения

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка новогоднего настроения. Органный концерт в Сочи

Зал органной и камерной музыки Сочи приглашает вас на волшебный концерт, который подарит незабываемую атмосферу праздника. В программе прозвучат известные и любимые мелодии, создающие настроение ожидания чуда.

О спектакле

Вы услышите классические произведения, а также современные композиции, пропитанные духом Нового года. Концерт объединит музыкантов, которые постараются подарить зрителям самые яркие эмоции и музыкальные впечатления.

Интересные факты

  • Органный зал славится своей уникальной акустикой, что делает звучание произведений особенно выразительным.
  • Здесь можно услышать выступления как известных, так и начинающих музыкантов, что дает возможность услышать новые таланты.

Почему стоит посетить

Концерт станет отличной возможностью провести вечер в кругу семьи и друзей, наполнить его музыкой и праздничным настроением. Не упустите шанс насладиться красотой живого исполнения в одном из самых атмосферных залов города.

Купить билет на концерт Музыка Новогоднего настроения

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
26 декабря пятница
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
6 февраля в 17:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
21 февраля в 17:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Кирпичи. И снова с вами
16+
Рок Хип-хоп
Кирпичи. И снова с вами
26 апреля в 21:00 Треугольник
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше