Музыка Нового года от Бэби-концерт

Интерактивный новогодний концерт для детей в «Зарядье»

Без чего атмосфера новогоднего праздника будет неполной? Конечно, без новогодней музыки!

На вас ждёт захватывающая история о том, как волшебница пыталась украсть всю музыку Нового года, оставив людей без праздничного настроения. И хотя ей это почти удалось, новогодние мелодии пробуждают добрые чувства, и всё плохое отступает, оставаясь в прошлом году.

Музыка — волшебство в каждой ноте

Во время концерта вы услышите самые известные новогодние мелодии в исполнении музыкантов на фортепиано, скрипке, флейте и виолончели. Этот музыкальный подарок создаст настоящую праздничную атмосферу для ваших детей!

Не упустите возможность погрузиться в мир новогоднего волшебства и подарить своим детям незабываемые впечатления.