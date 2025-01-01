Музыка неба и земли: Концерт солистов Пермской краевой филармонии

Пермская краевая филармония приглашает зрителей на уникальное музыкальное путешествие «Музыка неба и земли». В этом концерте прозвучат шедевры вокальной и органной музыки от эпохи барокко до современности. В программе примут участие:

Евгения Камянская (орган) — солистка Пермской краевой филармонии, лауреат международных конкурсов;

Хорус-квартет — мужской ансамбль, лауреат премии им. Александра Немтина, под художественным руководством Александра Рогожкина (тенор);

Максим Лаптев (тенор),

Максим Ануфриев (баритон),

Эдуард Морозов (баритон), солист Пермского театра оперы и балета.

Программа концерта

В программе нас ожидают произведения таких великих композиторов, как:

Иоганн Себастьян Бах — «Прелюдия и фуга си минор BWV 544»;

Ференц Лист — «Сексардская месса» для мужского хора;

Фернан де Ла Томбель — Токката;

Роман Тамберг — «Русь называют святою»;

Пётр Чайковский — «Покаянная молитва» и «Легенда»;

Леонард Коэн — «Аллилуйя»;

Эндрю Ллойд Уэббер — «Pie Jesu»;

Эрнесто де Куртис — «Non ti scordar di me»;

Луиджи Денца — Неаполитанская песня «Funiculi, Funicula».

Музыкальные шедевры

Концерт откроется произведениями Баха. «Прелюдия и фуга си минор» отражают контраст между патетикой и остротой восклицательных синкоп, создавая прочувствованное и драматичное звучание. Этот цикл был впервые исполнен 17 октября 1727 года в церкви Святого Павла в Лейпциге самим композитором.

Не оставит равнодушными и Токката ми минор Фернана де Ла Томбель — композитора и органиста XIX века, известного своими оригинальными концертами по всей Франции. Его «Сексардская месса» станет важным этапом в духовной музыке, созданной им в 1848 году.

Вокальные произведения

Неповторимые вокальные произведения, такие как «Покаянная молитва» и «Легенда» Чайковского, «Русь называют святою» Тамберга, а также «Аллилуйя» Коэна, будут исполнены в формате a cappella. Завершат концерт трогательные итальянские песни, такие как «Non ti scordar di me» и «Funiculi, Funicula», которая была написана в 1880 году.

Исполнители и их достижения

Хорус-квартет — лауреат Международного и всероссийских конкурсов, продолжает русскую традицию ансамблевого мужского пения. Среди его участников — талантливые певцы, лауреаты различных музыкальных конкурсов. Квартет известен своей чистотой звука и артистизмом.

Евгения Камянская, органистка и инициатор многих концертных программ, является выпускницей Казанской государственной консерватории. Она активно сотрудничает с ведущими музыкантами и была основателем органной школы в Перми.

Приходите на концерт «Музыка неба и земли», чтобы насладиться магией музыки от барокко до современности в исполнении прекрасных солистов и ансамблей!