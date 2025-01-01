Пермская краевая филармония приглашает зрителей на уникальное музыкальное путешествие «Музыка неба и земли». В этом концерте прозвучат шедевры вокальной и органной музыки от эпохи барокко до современности. В программе примут участие:
В программе нас ожидают произведения таких великих композиторов, как:
Концерт откроется произведениями Баха. «Прелюдия и фуга си минор» отражают контраст между патетикой и остротой восклицательных синкоп, создавая прочувствованное и драматичное звучание. Этот цикл был впервые исполнен 17 октября 1727 года в церкви Святого Павла в Лейпциге самим композитором.
Не оставит равнодушными и Токката ми минор Фернана де Ла Томбель — композитора и органиста XIX века, известного своими оригинальными концертами по всей Франции. Его «Сексардская месса» станет важным этапом в духовной музыке, созданной им в 1848 году.
Неповторимые вокальные произведения, такие как «Покаянная молитва» и «Легенда» Чайковского, «Русь называют святою» Тамберга, а также «Аллилуйя» Коэна, будут исполнены в формате a cappella. Завершат концерт трогательные итальянские песни, такие как «Non ti scordar di me» и «Funiculi, Funicula», которая была написана в 1880 году.
Хорус-квартет — лауреат Международного и всероссийских конкурсов, продолжает русскую традицию ансамблевого мужского пения. Среди его участников — талантливые певцы, лауреаты различных музыкальных конкурсов. Квартет известен своей чистотой звука и артистизмом.
Евгения Камянская, органистка и инициатор многих концертных программ, является выпускницей Казанской государственной консерватории. Она активно сотрудничает с ведущими музыкантами и была основателем органной школы в Перми.
Приходите на концерт «Музыка неба и земли», чтобы насладиться магией музыки от барокко до современности в исполнении прекрасных солистов и ансамблей!