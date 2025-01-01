Меню
Музыка навсегда
Киноафиша Музыка навсегда

Музыка навсегда

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Микаэла Таривердиева в Екатерининском собрании

Музыка Микаэла Таривердиева (1931–1996) сразу узнаваема, пропитана душевным трепетом и философской глубиной. Она вызывает щемящую ностальгию по главному, настоящему и подлинному в жизни, любви и творчестве. Концерт представляет собой уникальную программу, в которой представлены лучшие композиции композитора.

Программа концерта

  • «Ностальгия по настоящему» – на слова А. Вознесенского
  • «Музыка» – на слова В. Орлова из кинофильма «Любить»
  • Прелюдия «Мальчики и море» из кинофильма «До свидания, мальчики»
  • «Последний романтик» – на слова Т. Коршиловой
  • «Это я была» – на слова Н. Добронравова
  • «Маленький принц» – на слова Н. Добронравова
  • «Предчувствие любви»
  • «Забытый напев»
  • «Праздник» из цикла «Настроения» – на слова А. Вознесенского
  • «Не исчезай» – на слова Н. Добронравова
  • «Ты не печалься» из кинофильма «Большая руда» – на слова В. Коростелёва
  • «Баллада о сказке» из кинофильма «Ученик лекаря» – на слова Е. Евтушенко
  • «Глаза любви»
  • Музыка из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» – на слова Р. Рождественского
  • «Песня о далекой родине»
  • «Прелюдия для Кэт»
  • «Двое в кафе»
  • Музыка из кинофильма «Ирония судьбы»:
    • «Никого не будет в доме» – на слова Б. Пастернака
    • «По улице моей» – на слова М. Цветаевой
    • «У зеркала» – на слова М. Львовского
    • «На Тихорецкую»
    • «Снег над Ленинградом»
  • Прелюдия из кинофильма «Ольга Сергеевна»

Исполнители

Концерт будет исполнен солистами Челябинской государственной филармонии:

  • Ольга Печерских (вокал)
  • Рустам Зайченко (вокал, гитара)
  • Наталья Гущина (фортепиано)

Ведущая – Ирина Головина.

Продолжительность

Длительность концерта составляет 1 час 30 минут.

Купить билет на концерт Музыка навсегда

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
16 октября четверг
19:00
16 октября четверг 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 700 ₽

