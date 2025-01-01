Музыка навсегда

Концерт музыки Микаэла Таривердиева в Екатерининском собрании

Музыка Микаэла Таривердиева (1931–1996) сразу узнаваема, пропитана душевным трепетом и философской глубиной. Она вызывает щемящую ностальгию по главному, настоящему и подлинному в жизни, любви и творчестве. Концерт представляет собой уникальную программу, в которой представлены лучшие композиции композитора.

Программа концерта

«Ностальгия по настоящему» – на слова А. Вознесенского

«Музыка» – на слова В. Орлова из кинофильма «Любить»

Прелюдия «Мальчики и море» из кинофильма «До свидания, мальчики»

«Последний романтик» – на слова Т. Коршиловой

«Это я была» – на слова Н. Добронравова

«Маленький принц» – на слова Н. Добронравова

«Предчувствие любви»

«Забытый напев»

«Праздник» из цикла «Настроения» – на слова А. Вознесенского

«Не исчезай» – на слова Н. Добронравова

«Ты не печалься» из кинофильма «Большая руда» – на слова В. Коростелёва

«Баллада о сказке» из кинофильма «Ученик лекаря» – на слова Е. Евтушенко

«Глаза любви»

Музыка из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» – на слова Р. Рождественского

«Песня о далекой родине»

«Прелюдия для Кэт»

«Двое в кафе»

Музыка из кинофильма «Ирония судьбы»: «Никого не будет в доме» – на слова Б. Пастернака «По улице моей» – на слова М. Цветаевой «У зеркала» – на слова М. Львовского «На Тихорецкую» «Снег над Ленинградом»

Прелюдия из кинофильма «Ольга Сергеевна»

Исполнители

Концерт будет исполнен солистами Челябинской государственной филармонии:

Ольга Печерских (вокал)

Рустам Зайченко (вокал, гитара)

Наталья Гущина (фортепиано)

Ведущая – Ирина Головина.

Продолжительность

Длительность концерта составляет 1 час 30 минут.