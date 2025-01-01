Музыка навсегда

Концерт музыки Микаэла Таривердиева в Екатерининском собрании
Музыка Микаэла Таривердиева (1931–1996) сразу узнаваема, пропитана душевным трепетом и философской глубиной. Она вызывает щемящую ностальгию по главному, настоящему и подлинному в жизни, любви и творчестве. Концерт представляет собой уникальную программу, в которой представлены лучшие композиции композитора.
Программа концерта
- «Ностальгия по настоящему» – на слова А. Вознесенского
- «Музыка» – на слова В. Орлова из кинофильма «Любить»
- Прелюдия «Мальчики и море» из кинофильма «До свидания, мальчики»
- «Последний романтик» – на слова Т. Коршиловой
- «Это я была» – на слова Н. Добронравова
- «Маленький принц» – на слова Н. Добронравова
- «Предчувствие любви»
- «Забытый напев»
- «Праздник» из цикла «Настроения» – на слова А. Вознесенского
- «Не исчезай» – на слова Н. Добронравова
- «Ты не печалься» из кинофильма «Большая руда» – на слова В. Коростелёва
- «Баллада о сказке» из кинофильма «Ученик лекаря» – на слова Е. Евтушенко
- «Глаза любви»
- Музыка из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» – на слова Р. Рождественского
- «Песня о далекой родине»
- «Прелюдия для Кэт»
- «Двое в кафе»
- Музыка из кинофильма «Ирония судьбы»:
- «Никого не будет в доме» – на слова Б. Пастернака
- «По улице моей» – на слова М. Цветаевой
- «У зеркала» – на слова М. Львовского
- «На Тихорецкую»
- «Снег над Ленинградом»
- Прелюдия из кинофильма «Ольга Сергеевна»
Исполнители
Концерт будет исполнен солистами Челябинской государственной филармонии:
- Ольга Печерских (вокал)
- Рустам Зайченко (вокал, гитара)
- Наталья Гущина (фортепиано)
Ведущая – Ирина Головина.
Продолжительность
Длительность концерта составляет 1 час 30 минут.