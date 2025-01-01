Меню
Музыка нашего кино
Киноафиша Музыка нашего кино

Музыка нашего кино

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вокальный ансамбль «Santo leggero»: музыкальное путешествие в мир кино

Молодой вокальный коллектив «Santo leggero» из Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальный концерт, где вы услышите хоровые аранжировки известных песен из любимых кинофильмов. Каждый аккорд и мелодия пропитаны утонченностью, присущей северной столице, и создадут для вас атмосферу тепла и гармонии.

Программа концерта

Ансамбль подготовил разнообразную программу, основанную на музыкальных произведениях из советского кино и народных песен, которые стали частью кинематографа. Вы сможете не только насладиться выступлением, но и поучаствовать в исполнении некоторых песен — некоторые из них станут для вас настоящим открытием!

Интересные факты о коллективе

Вокальный ансамбль «Santo leggero» был основан в сентябре 2021 года. Название, переводящееся как «светлое, легкое пение», полностью отражает их подход к музыке. В репертуаре ансамбля представлены произведения различных эпох и стилей, что позволяет создавать уникальные музыкальные интерпретации.

Коллектив стремится не только к сохранению хоровых традиций, но и к их обновлению в современном ключе. Художественный руководитель ансамбля — Елизавета Клевцова — с любовью и вниманием подходит к выбору репертуара, чтобы каждый концерт стал ярким событием.

Композиторы в программе

В программе концерта прозвучат произведения таких великих композиторов, как И.Дунаевский, Л.Книппер, А.Петров, А.Эшпай, А.Чернышов, В.Лебедев, И.Шварц и других.

Продолжительность выступления

Концерт продлится 1 час, что позволит вам насладиться программой в полной мере и зарядиться отличным настроением!

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14:00 от 300 ₽

